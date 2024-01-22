Erdoğan iddiaların ardından ilk kez Hafize Gaye Erkan ile bir araya gelecek: Üç seçenek masada!

Yayınlanma: 22.01.2024 - 15:25

Güncelleme: 22.01.2024 - 15:34

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesiyle ilgili iddialar gündemi sarstı.

Geçtiğimiz hafta TCMB Başkanı Erkan hakkında babası Erol Erkan'ın bir banka personelini işten çıkardığı ve Merkez Bankası Sosyal Tesisi'ni kapattırıp çalışanlarını ailesinin emrine tahsis ettiği iddiaları ortaya atıldı.

Ardından Erol Erkan’ın bir banka çalışana tokat attığı ayrıca İzmir Özdere'deki Merkez Bankası'na ait kampı da depremden sonra sadece kendi kullanımına soktuğu iddiaları gündem oldu.

Erkan ve ailesi açıklama yaparak iddiaları yalanladı ve yargı süreci başlattıklarını duyurdu.

Ancak iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın haberine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hafize Gaye Erkan yaşanan olayların ardından ilk kez bir araya gelecek.

Nuray Babacan, Erdoğan ile Gaye Erkan'ın yüz yüze gelerek atılan iddialara ilişkin ayrıntılı görüşeceklerini belirtirken üç seçeneğin masada olacağını aktardı.

Babacan'ın yazısının ilgili kısımları şöyle:

"Yıllarca yurtdışında banka yöneticiliği yapmış birinin, AKP’nin taşra illerindeki yönetim anlayışı olarak görülen ‘eş dost akrabayla’ iş durumunun, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çatısı altına taşınması, sanırım Türkiye tarihinde ilk oluyor. Hafize Gaye Erkan’ın babasına tanıdığı olanaklar, babanın kendisine biçtiği rol, çalışanlara müdahale, hatta kurum araçları ve korumalarla ilgili inisiyatif kullanması hala anlatılıyor. Durumu düzeltmek için sosyal medya üzerinden yapılan-yaptırılan tüm haberler de aslında olayın ‘ikrarı’ anlamına geldi…

Hatta Erkan’ın Para Politika Kurulu toplantısının ortasında çocuğunu bahane ederek çıktığı da bir başka iddia. Bu toplantılarda alınan kararların önceden bilinmesinin sonuçlarını herkes tahmin eder… İşi böyle bir avantaja kadar götürenler var… Bizi daha çok olayın AKP siyasetindeki karşılığı ilgilendiriyor. Erkan’ın önce ekonomi üst yönetimiyle ardından da en geç yarına kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bu konuyu ayrıntılı olarak görüşmesi bekleniyor.

SEÇENEKLER KONUŞULUYOR

AKP’de seçenekler olarak…

İddialar üzerine Erkan’ın ekonomi yönetimine zarar vermemek için istifasını isteyebileceği ve Cumhurbaşkanının bunu işleme koyacağı

Cumhurbaşkanının hemen karar vermek yerine bir süre bekleyip görev değişikliğini daha sonra yapacağı

En az ihtimal olarak da Erkan’ın yaptığı yanlışları onarıcı hareketlerden sonra görevinde kalmasına izin verileceği konuşuluyor.

AKP’LİLER ŞAŞKIN

AKP’li siyasetçiler hayal kırıklığına uğramış durumda. Hele yerel seçim öncesi hiç işlerine gelmedi. Çok iyi tanımadıkları Erkan’ın özel hayatı ve kişiliğiyle ilgili bilgi sahibi olmadıklarını, sadece uygulanan ekonomik politikalardaki duruşunu beğendiklerini, ancak özel hayatı ve kişisel hırsının yarattığı sonuçları şaşkınlıkta izlediklerini dile getiriyorlar. Tek kaygı, ekonomi politikalara ve başlatılan yeni sürece zarar verilmesi. Böylesine üst düzey bir bürokrat belirlerken, sadece CV’ye bakmanın yeterli olmadığı, kişilik ve duruş gibi unsurların önemli olduğu anlaşılmış, geç de olsa…"