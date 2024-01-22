Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan' krizinin perde arkası... Saray'da ve Bakanlıkta nasıl yankılandı?

Yayınlanma: 22.01.2024 - 13:54

Güncelleme: 22.01.2024 - 13:55

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gay Erkan ve ailesiyle ilgili iddialar gündemi sarstı.

Geçtiğimiz hafta TCMB Başkanı Erkan hakkında babası Erol Erkan'ın bir banka personelini işten çıkardığı ve Merkez Bankası Sosyal Tesisi'ni kapattırıp çalışanlarını ailesinin emrine tahsis ettiği iddiaları ortaya atıldı.

Ardından Erol Erkan’ın bir banka çalışana tokat attığı ayrıca İzmir Özdere'deki Merkez Bankası'na ait kampı da depremden sonra sadece kendi kullanımına soktuğu iddiaları gündem oldu.

Erkan ve ailesi açıklama yaparak iddiaları yalanladı ve yargı süreci başlattıklarını duyurdu. Peki Yaşanan bu kriz Saray'da ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda nasıl yankılandı?

Gazeteci Seyhan Avşar, konuya ilişkin yeni kulis bilgilerini sosyal medya hesabından paylaştı. “Tüm takipçilerime selamlar… Genellikle yargı ve emniyet bürokrasisine dair haberler yazıyorum. Ancak bugün sizlere Merkez Bankası’nda yaşananlara dair bir kulis haber hazırladım. Şimdi başlayalım isterseniz” diyen Avşar, paylaşımında şunları söyledi:

“Türkiye, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın ve ailesinin odakta olduğu iddialar konuşuluyor. Erkan’ın ve ailesinin adının geçtiği iddialara her geçen gün bir yenisi eklenirken, Erkan ailesi yaşananların kendilerine yönelik bir ‘kumpas’ olduğunu öne sürdü.

SORUN BABASI MI?

Ben de “Yaşanan bu kriz Beştepe’de ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda nasıl yankılandı?” sorusuna yanıt aradım. Öncelikle aldığımız bilgilere göre yaşanan sıkıntıların nedeni Hafiye Gaye Erkan’dan ziyade babası görülüyor. Konuştuğumuz taraflar, sorunun Erkan’ın babasının davranışlarından kaynaklandığını öne sürmekte.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok yakın olan ve Erkan ailesini de tanıyan üst düzey bir yetkili yaşananlar hakkında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımızın bu olaya duyarsız kalması mümkün değil. Konuya ilişkin Mehmet Şimşek ile bir araya gelip bir toplantı yapmamız gerekiyor. Ortaya atılan iddialar elbette araştırılmalı.

Ancak gerçek değilse neden bu iddiaların ortaya atıldığı da araştırılmalı. Hafize Hanım bürokrasinin içinden gelen birisi değil. Amerika’da yaşaması nedeniyle bazı rahat davranışları bize aykırı gelebilir.

Ancak çok önemli görevler üstlenmiş, büyük şirketlerde çalışmış ve bir problem yaşamamış isim. Düşünün en yakın dostlukları Dünya Bankası başkanıyla falan. Hafize Hanım’ın mesleğiyle ilgili sıkıntı olsa bu isimler onunla görüşmez.

'YIPRATMA VARSA O FEMİNİST ARGÜMANLARA İNANMAYA BAŞLAYACAĞIM'

Ayrıca bir yıpratma ve karalama varsa Cumhurbaşkanımız Hafize Hanım’ın mağduriyet yaşamasını istemez. Dahası bizler kadın temsiline çok önem veriyoruz. Dediğim gibi yıpratma varsa o feminist argümanlara inanmaya başlayacağım. ‘Erkek egemen toplum, kadınların sivrilmesini frenlemeye mi çalışıyor?’ diye. İyice araştırılmadan bir adım atılmaz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yakın bir isim ise özetle şunları söyledi:

“Sorun Hafize Hanım’da değil. Kendisi çok çalışkan, işinde gücünde bir insan. Ancak babasının bazı yanlışları var. Hafize Hanım tek çocuk olmasından ötürü, babasının kararlarına direnemiyor olabilir. Yaşanan bu iddialar elbette araştırılıyor. Sayın Şimşek de bu iddialar nedeniyle çok üzgün.”

'İLK ETAPTA ERKAN’A CİDDİ BİR UYARI YAPILACAK'

Aldığımız bilgiye göre Erkan’ın bugün görevinin başına dönmesi bekleniyor. İlk etapta Erkan’a ciddi bir uyarı yapılacak. Çocuğunu ve ailesini iş yerine getirmemesi şeklinde telkinlerde bulunulacak.

Bu uyarı karşısında Erkan, kendi rızasıyla da bu görevi bırakmak isteyebilir. Şayet Erkan kendisi ayrılmazsa kulislerde, “Dere geçerken at değiştirmek doğru olmaz” diyenler ağırlıkta olduğu için olası bir değişim için seçim sonrası beklenebilir."