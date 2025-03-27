Son Dakika... 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi

Son dakika haberi... Emekli bayram ikramiyelerinin 4 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Son Dakika... 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 27.03.2025 - 00:14

TBMM Genel Kurulu'nda emekli ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılması da dahil olmak üzere Gençlik ve Spor Hizmetleri ile ilgili teklif görüşülüyor. Emekli bayram ikramiyelerinin 4 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin madde Genel Kurul'da kabul edildi.


Etiketler: #emekli ikramiyesi #Emekli

İlgili Haberler

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kanun teklifi TBMM'de!

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kanun teklifi TBMM'de!
CHP'den çarpıcı hesap: 'Emeklinin 44 bin lirasını şirketler yuttu'

CHP'den çarpıcı hesap: 'Emeklinin 44 bin lirasını şirketler yuttu'
Ceyhan Belediyesi’nden bin emekliye 5 bin liralık Bayram ikramiyesi

Ceyhan Belediyesi’nden bin emekliye 5 bin liralık Bayram ikramiyesi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler