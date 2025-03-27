Son Dakika... 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi

Yayınlanma: 27.03.2025 - 00:14

Güncelleme: 27.03.2025 - 00:26

TBMM Genel Kurulu'nda emekli ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılması da dahil olmak üzere Gençlik ve Spor Hizmetleri ile ilgili teklif görüşülüyor. Emekli bayram ikramiyelerinin 4 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin madde Genel Kurul'da kabul edildi.