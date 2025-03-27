Son Dakika... 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi
Son dakika haberi... Emekli bayram ikramiyelerinin 4 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda emekli ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılması da dahil olmak üzere Gençlik ve Spor Hizmetleri ile ilgili teklif görüşülüyor. Emekli bayram ikramiyelerinin 4 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin madde Genel Kurul'da kabul edildi.
Etiketler: #emekli ikramiyesi #Emekli
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