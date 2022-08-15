Tarım Kredi'de tarih oyunu: 'Birçok ürünün son kullanma tarihi bugün'
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde bazı ürünlerin son kullanım tarihinin bugün olduğunu belirterek, “Birçok ürün ya miadına çok az zaman kalmış ya da bu örnekte olduğu gibi 15.08.2022 son kullanım tarihi, yani bugün kullandınız kullandınız…İnanmayanlar olabilir diye bakın burada fişi de var” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde bazı ürünlerde indirim yapılacağını açıklamasının ardından indirimli ürün satışı bugün başladı
SON KULLANMA TARİHİ OYUNU
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara'da Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde bazı ürünlerin son kullanım tarihlerinin geçtiğini yada son günü olduğunu duyurdu.
Kasap, sosyal medya hesabından, “AKP Genel Başkanı Erdoğan, Tarım Kredi Marketleri'nde ‘indirim yaptık’ diye haykıra dursun, indirim diye söz ettikleri ürünlerin birçoğu diğer yerlerde ya aynı fiyat ya da daha uygun! Üstelik birçok ürünün son tüketim tarihi bugün ya da birkaç gün içerisinde doluyor” notuyla bir video paylaştı.
Kasap videoda şu ifadelere yer verdi:
"Tarım Kredi marketine geldik içerisi tıklım tıklım dolu yalnız dikkatimiz çeken bir şey oldu. Birçok ürün ya miadına çok az zaman kalmış ya da bu örnekte olduğu gibi 15.08.2022 son kullanım tarihi, yani bugün kullandınız kullandınız…İnanmayanlar olabilir diye bakın burada fişi de var. Diğer mamullerde o şekilde çoğunun miadının geçmesine bir, iki gün kalmış ve fiyatlarda normal herhangi bir yerdekinden çok fazla bir farkı yok."
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