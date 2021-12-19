Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz ve enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, " En kısa zamanda enflasyon aşağıya inmeye başlayacak. Ben halkımı faize ezdirmeyeceğim" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Açıklamalarında faize karşı olduğunu bir kez daha vurgulayan Erdoğan, "Yolumuza devam edeceğiz, enflasyonu da düşüreceğiz" dedi.
"HALKIMI FAİZE EZDİRMEYECEĞİM"
Erdoğan devamında şunları söyledi:
"Ekonomik kurtuluş savaşı mücadelemizi başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Asgari ücret açıklaması yaptık. Bu son 50 yılın en önemli asgari ücrette artışın olduğu bir açıklamadır. Gelir vergisi damga vergisi asgari ücretten alınmış soyutlanmıştır. Halkımız bunu anlıyor. Açıkladığımız 4 bin 250 lirayla halkımız iktidarın ne denli halkının yanında olduğunu görmüş oldu.
Bir diğer karar daha var. Faizin özellikle 100 baz puan tekrar düşürülmüş olmasıdır. Muhalefet ve malum çevreler kararlılığımızı asla kabullenemiyorlar. Ben de faize karşı olduğumu hep söyledim. Çünkü faiz zengini daha zengin yapar, fakiri daha fakir yapar. Eninde sonunda biz bu enflasyonu yine indireceğiz. Ben vatandaşımı, halkımı faize ezdirmeyeceğim. Bugün ABD enflasyonda çok ciddi sıkıntının içinde. Avrupa aynı şekilde. Ama Türkiye'de de faizciler bu işi hala savunmanın gayreti içinde. Biz kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. En kısa zamanda enflasyon aşağıya inmeye başlayacak. Çünkü faiz sebep enflasyon neticedir. Bu da benim tezimdir"
Video Haberler
- Damada altın yerine ayçiçek yağı taktılar
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- Dehşet anları: Akaryakıt pompasını ateşe verdi
- 'Çocuğuma bez alamıyorum'
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- Zammı AKP'ye yakın gazete açıkladı
- Habertürk yayınında skandal anlar
- 'Akaryakıta dev zam yolda' iddiası
- Turistler Türk Lirası'yla böyle eğlendi
- İzmir Kınık'ta maden ocağında patlama: Can kaybı yok
- MEB'den 4 milyon 642 bin kişiye destek
- Sivilleri öldürüp saklamışlar
- Mansur Yavaş’tan ‘çıkar telefonunu’ göndermesi
- JP Morgan, Türk Lirası işlemlerini sonlandırdı
- AKP'de 'Nebati' rahatsızlığı