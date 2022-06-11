Erdoğan'ın eleştirdiği kuyruklar, kendi iktidarında yaşanıyor: Yurttaş ucuz yağ için kuyruk oluşturdu

11 Haziran 2022 Cumartesi, 15:10

Üretimde ithalata bağımlı tarım politikaları ve üreticiye olan desteğin azlığı bazı gıdaların üretimini yıldan yıla azalttı. Bununla birlikte son dönemdeki yüksek döviz kurları ve yakıt fiyatları da buna eklenince özellikle sıvı yağ noktasında ciddi fiyat artışları yaşanmaya başladı.

Özellikle, zeytinyağına kıyasla ekonomik olması nedeniyle daha çok tercih edilen ayçiçek yağındaki dalgalanmalar tüketiciyi ucuz ürün aramaya iterken, çiftçiyi de topraktan uzaklaştırdı demek mümkün.

AKP DÖNEMİNDE UCUZ YAĞ KUYRUĞU

Ortalama satış fiyatları 180 TL ile 200 TL arasında değişen ayçiçek yağı'nın 129 TL'den satışa sunulduğu duyan yurttaşlar kuyruk oluşturdu.

5 litrelik ayçiçeği yağının 129 TL'den satıldığını duyan yurttaşlar, kooperatif marketlerine koştu. Yoğun talep nedeniyle 5 litrelik yağlar kısa sürede tükendi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte yaptığı bir miting konuşmasında CHP’yi hedef alarak “”Kardeşlerim; Bu CHP var ya, ah ah..Bunlar bu millete neler çektirdi. Yağ için nüfus kağıdına basarlardı mührü öyle verirlerdi. Yağ kuyrukları, gaz yağı kuyrukları benzin kuyrukları… Bunlar hep CHP’nin ceddinden kalma. Ah ah.. Bunlar bu millete neler çektirdi” sözleriyle muhalefeti eleştirdiği ve kendi döneminde oluşan kuyruklar için ise "Bunlar varlık kuyruğu yokluk kuyruğu değil" dediği sözlerini hatırlattı.