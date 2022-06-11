Erdoğan'ın eleştirdiği kuyruklar, kendi iktidarında yaşanıyor: Yurttaş ucuz yağ için kuyruk oluşturdu
Sofraların vazgeçilmesi zor lezzetlerinden biri olan sıvı yağlar, 2021 yılının sonu itibari ile başlayan fiyat artışının zirvesini yaşarken kooperatif marketlerinde 129 TL'den satılan 5 litrelik ayçiçeği yağı için kuyruk oluşturan yurttaşlar ülkenin ekonomik durumu gözler önüne serdi.
Üretimde ithalata bağımlı tarım politikaları ve üreticiye olan desteğin azlığı bazı gıdaların üretimini yıldan yıla azalttı. Bununla birlikte son dönemdeki yüksek döviz kurları ve yakıt fiyatları da buna eklenince özellikle sıvı yağ noktasında ciddi fiyat artışları yaşanmaya başladı.
Özellikle, zeytinyağına kıyasla ekonomik olması nedeniyle daha çok tercih edilen ayçiçek yağındaki dalgalanmalar tüketiciyi ucuz ürün aramaya iterken, çiftçiyi de topraktan uzaklaştırdı demek mümkün.
AKP DÖNEMİNDE UCUZ YAĞ KUYRUĞU
Ortalama satış fiyatları 180 TL ile 200 TL arasında değişen ayçiçek yağı'nın 129 TL'den satışa sunulduğu duyan yurttaşlar kuyruk oluşturdu.
5 litrelik ayçiçeği yağının 129 TL'den satıldığını duyan yurttaşlar, kooperatif marketlerine koştu. Yoğun talep nedeniyle 5 litrelik yağlar kısa sürede tükendi.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte yaptığı bir miting konuşmasında CHP’yi hedef alarak “”Kardeşlerim; Bu CHP var ya, ah ah..Bunlar bu millete neler çektirdi. Yağ için nüfus kağıdına basarlardı mührü öyle verirlerdi. Yağ kuyrukları, gaz yağı kuyrukları benzin kuyrukları… Bunlar hep CHP’nin ceddinden kalma. Ah ah.. Bunlar bu millete neler çektirdi” sözleriyle muhalefeti eleştirdiği ve kendi döneminde oluşan kuyruklar için ise "Bunlar varlık kuyruğu yokluk kuyruğu değil" dediği sözlerini hatırlattı.
Video Haberler
- Marmaris'te marinada bağlı yat küle döndü!
- Önce gasbetti, sonra mağdura 'hırsız' dedi
- Minibüs bekleyen kadına fiziksel taciz
- Motosikletli saldırganlar 'kırtasiyeye' ateş açtı!
- Mobilyacıda yangın: Dükkan kullanılamaz hale geldi!
- GÖÇİZDER üyelerine tutuklama
- Taciz ettiği kız öğrencilerin üzerine 'minibüsü' sürdü
- İzmir Marşı söyleyen DJ Ersin'in programı iptal edildi
- AKP'li başkanı istifaya çağırdı
- İndirimli şeker alabilmek için birbirlerini ezdiler
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhur'da dikkat çeken düşüş
- Helikopter kazasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
- Davutoğlu'nun pazar ziyaretinde gerginlik
- 'Köpek' tartışmasında aynı aileden 3 kişiyi katletti
- Benzin ve otogaza bu gece bir zam daha geliyor
- 'Erken seçim değil, tarihi konuşuluyor'
- İtalya'da kaybolan helikopterle ilgili yeni gelişme
- Cepkin'den Yılmaz'a: Aramızda çözelim
- AKP'li Yiğit Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı
- Fulya Öztürk'ten yeni karar: Artık istemiyorum