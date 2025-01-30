Çalışmadan emekli olmanın şartları belli oldu: 15 bin TL harçlık ve yeni imkanlar!

Çalışmadan emekli olmanın şartları belli oldu: 15 bin TL harçlık ve yeni imkanlar!

Çalışmadan emekli olmanın şartları neler? 15 bin TL harçlık için kimler başvurabilir? Ev kadınları ve üniversite öğrencilerine sağlanan yarı zamanlı iş fırsatının detayları ne? Sosyal güvenlik primini ödeyen gençler nasıl emeklilik hakkı kazanabilir? 2025 yılı için isteğe bağlı sigorta primi ne kadar olacak? İşte tüm ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
30 Ocak 2025 Perşembe, 13:07
Çalışmadan emekli olmanın şartları belli oldu: 15 bin TL harçlık ve yeni imkanlar!

Emeklilik hakkı kazanmak için çalışma şartları değişiyor. Sosyal güvenlik primini ödeyen gençler, artık emeklilik hakkı kazanabilecek. 

Çalışmadan emekli olmanın şartları belli oldu: 15 bin TL harçlık ve yeni imkanlar!

Özellikle ev genci olarak adlandırılan gençler ve kadınlar için 15 bin TL harçlıkla sunulacak yarı zamanlı iş projeleri de gündemde.

Çalışmadan emekli olmanın şartları belli oldu: 15 bin TL harçlık ve yeni imkanlar!

Sosyal güvenlik kanununda belirtilen şartları sağlayarak, çalışmadan da emeklilik hakkı elde etmek mümkün. 

Çalışmadan emekli olmanın şartları belli oldu: 15 bin TL harçlık ve yeni imkanlar!

Emeklilik için en önemli şartlardan biri olan prim ödeme, isteğe bağlı sigorta ile sağlanabiliyor. 

Çalışmadan emekli olmanın şartları belli oldu: 15 bin TL harçlık ve yeni imkanlar!

Her Türk vatandaşı çalışmasa da 18 yaşını doldurmasının ardından isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emeklilik için adım atabiliyor.

Çalışmadan emekli olmanın şartları belli oldu: 15 bin TL harçlık ve yeni imkanlar!

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA HAKKI KİMLERE TANINIYOR?

Türkiye’de ikamet eden ve sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmamış ülkelerden gelen 18 yaşını dolduran Türk vatandaşları, emekli olmak için isteğe bağlı sigorta primini ödeyebilir. 

Çalışmadan emekli olmanın şartları belli oldu: 15 bin TL harçlık ve yeni imkanlar!

Bu sigortadan faydalanabilmek için, zorunlu sigortalı olmaya engel bir durumu olmamak gerekiyor.

Çalışmadan emekli olmanın şartları belli oldu: 15 bin TL harçlık ve yeni imkanlar!

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler, “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile ikamet ettikleri sosyal güvenlik il müdürlüklerine başvurabiliyorlar.

Çalışmadan emekli olmanın şartları belli oldu: 15 bin TL harçlık ve yeni imkanlar!

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ NE KADAR?

İsteğe bağlı sigorta primi, belirlenen alt ve üst sınırlar arasında sigortalının seçtiği tutarın yüzde 32'si kadar oluyor. 

Çalışmadan emekli olmanın şartları belli oldu: 15 bin TL harçlık ve yeni imkanlar!

2025 yılı için bu tutar, en az 8 bin 321 TL olarak belirlenmiş durumda.

Çalışmadan emekli olmanın şartları belli oldu: 15 bin TL harçlık ve yeni imkanlar!

İSTEĞE BAĞLI SİGORTADAN ÇIKMAK MÜMKÜN MÜ?

Sigortalılar, prim ödemelerini sona erdirme talebinde bulunarak, primlerinin ödendiği son günün ardından sigortadan çıkabilirler.

Çalışmadan emekli olmanın şartları belli oldu: 15 bin TL harçlık ve yeni imkanlar!

EMEKLİLİK İÇİN NE KADAR PRİM GEREKİYOR?

İsteğe bağlı sigorta ödeyenlerin emeklilik için en az 5 bin 400 gün (15 yıl) prim ödemeleri gerekiyor. 

Çalışmadan emekli olmanın şartları belli oldu: 15 bin TL harçlık ve yeni imkanlar!

Çalışanlar ise eksik kalan primlerini isteğe bağlı sigorta ile tamamlayabilir.

Çalışmadan emekli olmanın şartları belli oldu: 15 bin TL harçlık ve yeni imkanlar!

EVDE ÇALIŞANLARA SİGORTA HAKKI TANINIYOR

Evde çalışan gençler ve ev kadınları, esnaf muafiyet belgesi alarak hem sağlık hizmetlerinden faydalanabilir hem de emeklilik hakkı kazanabilir. 

Çalışmadan emekli olmanın şartları belli oldu: 15 bin TL harçlık ve yeni imkanlar!

Evde küçük işler yapanlar da primlerini ödeyerek, emeklilik için gerekli şartları yerine getirebilecekler.

Çalışmadan emekli olmanın şartları belli oldu: 15 bin TL harçlık ve yeni imkanlar!

15 BİN TL HARÇLIK İLE YARI ZAMANLI İŞ İMKANI

Ev kadınları, üniversite öğrencileri ve engellilere yönelik olarak, yarı zamanlı çalışma fırsatı sunulacak. 

Çalışmadan emekli olmanın şartları belli oldu: 15 bin TL harçlık ve yeni imkanlar!

Sosyal hizmetler, eğitim ve kütüphane gibi alanlarda çalışabilecek olan bu kişiler, 10 ay süreyle en fazla 15 bin TL maaş alacaklar. 

Çalışmadan emekli olmanın şartları belli oldu: 15 bin TL harçlık ve yeni imkanlar!

Başvurularla birlikte 60 bin genç bu fırsattan yararlanması bekleniyor.

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