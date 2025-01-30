Çalışmadan emekli olmanın şartları belli oldu: 15 bin TL harçlık ve yeni imkanlar!
Çalışmadan emekli olmanın şartları neler? 15 bin TL harçlık için kimler başvurabilir? Ev kadınları ve üniversite öğrencilerine sağlanan yarı zamanlı iş fırsatının detayları ne? Sosyal güvenlik primini ödeyen gençler nasıl emeklilik hakkı kazanabilir? 2025 yılı için isteğe bağlı sigorta primi ne kadar olacak? İşte tüm ayrıntılar...
Emeklilik hakkı kazanmak için çalışma şartları değişiyor. Sosyal güvenlik primini ödeyen gençler, artık emeklilik hakkı kazanabilecek.
Özellikle ev genci olarak adlandırılan gençler ve kadınlar için 15 bin TL harçlıkla sunulacak yarı zamanlı iş projeleri de gündemde.
Sosyal güvenlik kanununda belirtilen şartları sağlayarak, çalışmadan da emeklilik hakkı elde etmek mümkün.
Emeklilik için en önemli şartlardan biri olan prim ödeme, isteğe bağlı sigorta ile sağlanabiliyor.
Her Türk vatandaşı çalışmasa da 18 yaşını doldurmasının ardından isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emeklilik için adım atabiliyor.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA HAKKI KİMLERE TANINIYOR?
Türkiye’de ikamet eden ve sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmamış ülkelerden gelen 18 yaşını dolduran Türk vatandaşları, emekli olmak için isteğe bağlı sigorta primini ödeyebilir.
Bu sigortadan faydalanabilmek için, zorunlu sigortalı olmaya engel bir durumu olmamak gerekiyor.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler, “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile ikamet ettikleri sosyal güvenlik il müdürlüklerine başvurabiliyorlar.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ NE KADAR?
İsteğe bağlı sigorta primi, belirlenen alt ve üst sınırlar arasında sigortalının seçtiği tutarın yüzde 32'si kadar oluyor.
2025 yılı için bu tutar, en az 8 bin 321 TL olarak belirlenmiş durumda.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTADAN ÇIKMAK MÜMKÜN MÜ?
Sigortalılar, prim ödemelerini sona erdirme talebinde bulunarak, primlerinin ödendiği son günün ardından sigortadan çıkabilirler.
EMEKLİLİK İÇİN NE KADAR PRİM GEREKİYOR?
İsteğe bağlı sigorta ödeyenlerin emeklilik için en az 5 bin 400 gün (15 yıl) prim ödemeleri gerekiyor.
Çalışanlar ise eksik kalan primlerini isteğe bağlı sigorta ile tamamlayabilir.
EVDE ÇALIŞANLARA SİGORTA HAKKI TANINIYOR
Evde çalışan gençler ve ev kadınları, esnaf muafiyet belgesi alarak hem sağlık hizmetlerinden faydalanabilir hem de emeklilik hakkı kazanabilir.
Evde küçük işler yapanlar da primlerini ödeyerek, emeklilik için gerekli şartları yerine getirebilecekler.
15 BİN TL HARÇLIK İLE YARI ZAMANLI İŞ İMKANI
Ev kadınları, üniversite öğrencileri ve engellilere yönelik olarak, yarı zamanlı çalışma fırsatı sunulacak.
Sosyal hizmetler, eğitim ve kütüphane gibi alanlarda çalışabilecek olan bu kişiler, 10 ay süreyle en fazla 15 bin TL maaş alacaklar.
Başvurularla birlikte 60 bin genç bu fırsattan yararlanması bekleniyor.
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