Eskişehir'de ekmeğin ardından simide de zam geldi!
Eskişehir’de 3.5 TL olan 100 gram simidin fiyatı, bu aydan itibaren 4.5 TL’ye yükseldi.
Haziran sonunda ekmeğe yapılan zammın ardından simit fiyatlarına da temmuz ayı itibariyle güncelleme geldi.
Eskişehir’de 100 gramı 3.5 TL’ye satılan simit, Eskişehir Ticaret Odası Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nda alınan kararla 4.5 TL’den satılmaya başlanacak.
Simit en son 26 Nisan 2022'de zamlı olarak satışa
sunulmuştu. Bunun yanında açma, karaköy, poğaça, ve börek fiyatları da 5 TL’ye
yükseldi.
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