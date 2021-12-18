Et ve süt üreticilerinden acil çağrı
Et ve süt üreticileri Türkiye’de durdurulamayan döviz kuruna tepki gösterdi. Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) tarafından yapılan açıklamada, ''Tedarik zincirleri kırılma noktasına geldi, böyle devam ederse Mart ayı itibariyle yem hammaddesi bulmakta zorlanacağız'' ifadelerine yer verildi.
TCMB'nin devam eden faiz indirimleri ve ucu açık yönlendirmeleri sonrası artan dolar/TL kuru et ve süt üraticilerini vurdu. Üreticiler son dönemde sürekli artan girdi maliyetleri karşısında zarar ederken, tedarik zincirlerinin kırılma noktasına geldiğini belirtti.
Konuya ilişkin Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği tarafından yapılan açıklamada, ''Süt ve et sektörünün gidişatı kaygı verici. Biz üreticileri olarak önümüzü göremiyoruz. Artan maliyetlere katlanacak gücümüz kalmadı. Tedarik zincirleri kırılma noktasına geldi, böyle devam ederse Mart ayı itibariyle yem hammaddesi bulmakta zorlanacağız'' denildi.
''ACİL ÖNLEM ALINMASI İÇİN ÇAĞRI YAPIYORUZ''
Açıklamada, ''İnek kesimleri devam ederse yaz aylarında süt arzında düşüş ve turizmden gelen talep sebebiyle tüketicilerde et ve süt bulmakta zorlanacaklar. 8 Aralık tarihinden itibaren üretici süt fiyatı 4,70TL/litre olarak belirlendi. Maliyet hesapları yapılırken Ekim sonu maliyetleri temel alınmıştı.1 Kasım tarihinden bugüne yem maliyetleri yüzde 53 arttı. 1 litre sütü 5,50 Liranın üzerinde mal edip 4,70 Liraya satmak sürdürülebilir değil. Acil önlem alınması için çağrı yapıyoruz'' ifadelerine yer verildi.
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