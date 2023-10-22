ETBİR Başkanı Ahmet Yücesan: 'Kendi üretimimiz baltalandı'

Yayınlanma: 22.10.2023 - 09:35

Güncelleme: 22.10.2023 - 10:58

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2024 bütçe teklifinde kırmızı et üretimindeki azalmanın gelecek yıl da süreceği öngörüldü. 2024 yılında üretimin yüzde 5,5 oranında düşmesi bekleniyor. Gelecek yıl kırmızı et üretiminin 1 milyon 827 ton olacağı tahmin ediliyor.

2023 yıl sonunda 1,9 milyon ton olması beklenen kırmızı et üretiminin 2022’ye göre yüzde 16 azaldığı dikkat çekti. 2022’de 2,2 milyon ton kırmızı et üretimi yapılırken bütçe teklifinde üretimin 2026’da bile bu seviyeye ulaşması beklenmiyor.

Birgün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre; ETBİR Başkanı Ahmet Yücesan, et krizinin pandemi ile başladığına ve o dönem arz-talep dengesinin bozulduğuna dikkat çekti.

Süt ve süt ürünlerinin gıda enflasyonuna etkisinin yüksek olduğunu söyleyen Yücesan, “Enflasyonu düşük göstermek için süt fiyatları baskılandı. Sütten gelir elde edemeyen insanlar genç hayvanlarını kesime gönderdi. Süt fiyatlarının baskılanmasının yarattığı krizin geri dönülmez olduğu düşünülemedi. Kendi üretimimiz baltalandı.

'SÜREÇ İYİ YÖNETİLEBİLİRDİ'

Pandemi ve sonrasında süreç iyi yönetilebilirdi. 2019’da başlayan aşırı hayvan kesiminin etkileri devam ediyor. Sonuç itibarıyla üretimde azalma devam ediyor. Bir hayvanın yetişmesi en az 3 yıl sürüyor. Önümüzdeki yıl da azalma devam edecek” ifadelerini kullandı.

Yücesan, yurtiçinde toplam tüketimin yüzde10-15’inin ithalatla karşılandığını belirterek, “Şu an Avrupa Birliği ülkelerinde et, Güney Amerika ülkelerinden de canlı hayvan ithalatı yapılıyor. Aynı zamanda besi hayvanı ithalatı da yapılıyor. Onların yetişmesi de zaman alacak” ifadelerini kullandı.