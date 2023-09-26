Kırmızı ette fiyatlar uçuşa geçti! Bir haftada 15 TL zam geldi

Yayınlanma: 26.09.2023 - 16:47

Güncelleme: 26.09.2023 - 16:49

AKP’nin ekonomik başarısızlığı nedeniyle ‘yoksulluk’ her geçen gün artıyor. Yurttaşlar, gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta güçlük çekerken, Ticaret Bakanlığı’nın Et ve Süt Kurumu’nun talebi üzerine yıl sonuna kadar 5 bin ton kuzu karkas etinin ihracatına verilen iznin iptal edilmesine rağmen fiyatların yükselişi durmuyor.

“ETE SON BİR AY İÇİNDE 35 LİRA ZAM GELDİ”

Dünya'dan Mehmet Hanifi GÜLEL'in haberine göre kuzu karkas ete gelen zamlarla kalitesine göre ortalama fiyatın 245 lira ile 259 liraya yükseldiğini kaydeden İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, eylül ayının başında serbest piyasada kuzu karkas etin kilogram fiyatının 215 lira ile 225 lira arasında yer aldığını bildirdi.

Ete son bir ay içinde 35 lira zam geldiğini ifade eden Tüfekçi, “Bugün kasaplarda kuzu kıymanın kilosu kalitesine göre 560 lira ile 620 lira arasında değişiyor. Çanakkale tarafında kesim yapılan hayvanların eti yüzde 25 daha pahalı. Dana kıymanın kilosu da 420 lira ile 460 lira arasında değişiyor. Kuşbaşı da 430 ile 480 lira arasında bulunuyor’’ açıklamasında bulundu. Pazar günü yapılan kesimlerde dana ve kuzu karkas ete 5 lira daha zam geldiğini aktaran Tüfekçi, şu anda dana karkas etin fiyatı 240 lira ile 258 lira arasında değiştiğini söyledi.

“BESİ VE YEM FİYATLARI ARTTI”

Etin bir buçuk ay önce 220 liraya kadar gerilediğini ve sonra yeniden tırmanışa geçtiğine dikkat çeken Tüfekçi, “Şu an besiciler sosyal medyada kendi aralarında ‘Dananızı kesmeyin, karkas etin kilosunun daha da yükselecek’ diye konuşuyorlar. Etin kilosu 300 lira olacak diye birbirine mesaj atıyorlar ve hayvanlarını kesmemelerini ifade ediyorlar. Bundan dolayı mal almayan tüccarlar da zorlanıyor’’ değerlendirmesini yaptı. Fiyatların böyle devam edeceğini dile getiren Tüfekçi, hayvanların şu anda daha yani ahıra girdiğini belirtti. Tüfekçi, bunun yanında besi ve yem fiyatların arttığını ifade etti.