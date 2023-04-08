Ete şimdi de şap zammı
AKP’nin yanlış politikaları hayvancılığı bitirdi. Hemen her gün zam gelen kırmızı ette şimdi de şap hastalığı tehdidi var. Hastalığa karşı acil önlem alınmazsa fiyatların daha da yükseleceği uyarısı yapıldı
Hayvan varlığının yanlış politikalarla azalması sonucunda bir türlü fiyatı durdurulamayan ette şimdi de şap hastalığı tehdidi var. Hastalığa acil önlem alınmazsa fiyatların daha da artacağı açıklandı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Şap Enstitüsü’nde yaptığı açıklamada Irak’tan Ocak 2023’te gönderilen numunelerde ilk defa SAT-2 serotipinin teşhis edildiğini söyleyerek, hastalığın bulaşma hızının yüksek olduğunu ve tedbir alınmazsa ciddi ekonomik kayıplara neden olacağını açıkladı.
“Hayvan varlığımızın tamamı aşılanacaktır” diyen Kirişci, hastalıktan dolayı kesim, ithalat ve ihracat hariç hayvan hareketlerinin yasaklandığını hatırlattı. Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Murat Aslan ise Sözcü’ye yaptığı açıklamada daha önce görülmemiş bir şap hastalığının hayvan varlığını tekdit eder hale geldiğini, acil önlem alınmaması halinde et ve süt üretiminin azalacağını fiyatların daha da artacağını açıkladı. Aslan Kurban Bayramı’nda et arzında da sıkıntı yaşanabileceği uyarısında bulundu.
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