Euro 20 yıl sonra bu seviyede: Euro ne kadar oldu (6 Eylül 2022)
Yeni haftanın ilk işlem gününde ilk kez 0.99 seviyesinin altını gören Euro dolar paritesi bugün de aynı seviyelerde işlem görüyor. Böylelikle Euro dolar karşısında 20 yılın en düşük seviyesinde gerileme sürüyor.
Dün Euro/Dolar paritesi 0,99 seviyesinin altını test ederek 2002'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.
Parite üzerindeki fiyatlamalarla ilgili temel belirleyici faktör son dönemde ağırlaşan enerji krizi oldu.
Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğalgaz sevkıyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıklamıştı.
Euro/ dolar paritesi 0.9960 seviyesinde.
Gün içi en yüksek 18.17'yi bulan Euro/TL paritesi 18.15 ile dalgalı seyir halinde.
Video Haberler
- Kadıköy’de taksi denetimi
- Bisikletli polis timi Martılar göreve başladı
- Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada
- Avcılar'daki sürücü kursu eğitim pistinde yine olay
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
- Kanyonda çevre kirliliğine tepki
- Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahili doldurdu
- Burdur gölü sahili mor renge büründü
- Hedefleri dünya şampiyonluğu
- Deredeki mineralli kumda şifa arıyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Dün gece saatlerinden beri hareketlilik var'
- 'Demek ki zam yağmuru kapıda'
- Benzin ve motorine zam geldi!
- İngiltere'de yeni başbakan belli oldu
- 'Adaylığa hazırım' sözlerine 6'lı masadan yanıt
- Kız Kulesi'nin yeni hali böyle olacak
- İmamoğlu'ndan ilk açıklama
- Cumhuriyet Savcısı'ndan kadınlara çirkin teklif!
- Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren yeni gelişme
- İsmail Kahraman için harekete geçildi