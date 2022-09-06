Euro 20 yıl sonra bu seviyede: Euro ne kadar oldu (6 Eylül 2022)

Yeni haftanın ilk işlem gününde ilk kez 0.99 seviyesinin altını gören Euro dolar paritesi bugün de aynı seviyelerde işlem görüyor. Böylelikle Euro dolar karşısında 20 yılın en düşük seviyesinde gerileme sürüyor.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2022 Salı, 09:35
Euro 20 yıl sonra bu seviyede: Euro ne kadar oldu (6 Eylül 2022)
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Dün Euro/Dolar paritesi 0,99 seviyesinin altını test ederek 2002'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. 

Parite üzerindeki fiyatlamalarla ilgili temel belirleyici faktör son dönemde ağırlaşan enerji krizi oldu.

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğalgaz sevkıyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıklamıştı.

Euro/ dolar paritesi 0.9960 seviyesinde.

Gün içi en yüksek 18.17'yi bulan Euro/TL paritesi 18.15 ile dalgalı seyir halinde. 



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