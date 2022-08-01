Piyasalarda son durum: Euro ne kadar oldu? (1 Ağustos 2022)

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:25

Veri gündemi yoğun hafta bugün 10.00'da yayımlanacak olan temmuz ayı imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ve 12.00'de yayımlanacak olan İstanbul enflasyon verileri ile başlayacak.

Haftanın devamında Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı temmuz ayı öncü dış ticaret ve çarşamba günü yayımlanacak olan temmuz ayı enflasyon verileri izlenecek.

Gün içi en yüksek 18.38'ı bulan Euro/TL paritesi 18.35'den işlem görüyor.

Dış piyasalarda ise ABD imalat sanayi öncü göstergesi olan Temmuz ayı ISM imalat endeksi saat 17.00'de yayımlanacak. Cuma günü yayımlanacak ABD tarım dışı istihdam verisi ise Fed'in para politikasının sıkılaşma hızı hakkında fikir verecek.

TL'DE DEĞER KAYIPLARI SÜRÜYOR

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) temmuz ayında gerileyen akaryakıt fiyatlarına rağmen TL'deki değer kayıplarının devam eden etkileriyle aylık yüzde 2.9 artması yıllık bazda ise 24 yılın yeni zirvesi olan yüzde 80.5'e yükselmesi bekleniyor.

Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 60.4'e yükselten TCMB yakın tarihin zirvesine tırmanan enflasyona ve diğer ülkelerin faizleri artırımlarına rağmen politika faizini yüzde 14'te tutmaya devam ediyor. Böylece kredi maliyetlerini düşürdüğünü belirten Merkez Bankası, zaman içinde yatırımların artacağını, ihracata bağlı olarak cari açığın kapanacağını ve böylece TL'nin toparlanarak enflasyonun düşeceğini düşünüyor.