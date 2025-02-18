Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni şubat ayında artış gösterdi!

Yayınlanma: 18.02.2025 - 14:18

Güncelleme: 18.02.2025 - 14:18

Almanya merkezli Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve piyasa uzmanlarının gelecek döneme ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin şubat ayı sonuçlarını açıkladı.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE ARTIŞ

Buna göre, Euro Bölgesi'nde ocakta 18 puan olan ZEW Ekonomik Güven Endeksi, şubatta 24,2 puana çıktı. Böylece, endeks bir önceki aya kıyasla 6,2 puan arttı.

Piyasa beklentileri, endeksin yaklaşık 24,3 puan seviyesinde olması yönündeydi.

FAİZ İNDİRİMİ KARARI ETKİLİ OLDU

Endeksteki artış, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indirim kararı alması ile talep ve özel tüketimin hız kazanacağı beklentisinden kaynaklandı.

Öte yandan, Euro Bölgesi mevcut ekonomik durum endeksi de 8,5 puan artışla eksi 45,3 oldu.