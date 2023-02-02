Euro ve dolar ne kadar oldu? (2 Şubat 2023)

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 09:36

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 09:36

ABD Merkez Bankası (Fed) bir yıl süren büyük ölçekli faiz artırımlarının ardından dün beklentilere paralel faizleri 25 baz puan artırdı ve yüksek enflasyonla mücadelede önemli bir eşiği atladığını söyledi. Ancak yetkililer yine de "artırımların devam etmesinin" gerekli olacağını öngördü.

Dolar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede önemli bir eşiği atladığı yönündeki açıklamasının ardından piyasalarda faiz artırımlarının sonlanmasının yakın olduğu yönünde beklentileri kuvvetlendirmesiyle keskin kayıplar verdi.

AVRUPA VE İNGİLTERE MERKEZ BANKALARI FAİZ AÇIKLAYACAK

Yatırımcılar dikkatlerini faiz kararlarını bugün açıklayacak Avrupa ve İngiltere Merkez Bankalarına çevirmiş durumda. Her iki bankanın da 50 baz puan faiz artışı yapması bekleniyor.

İç veri gündeminde bugün ocak ayına ilişkin öncü ticaret verileri ve TCMB'nin haftalık istatistikleri yer alıyor.

Öte yandan kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen sosyal sigortalar kanununa ilişkin yasa tasarısı görüşmeleri de bugün TBMM komisyon aşamasında başlayıp tamamlanacak. EYT'nin TBMM'deki tüm aşamalarını en geç önümüzdeki hafta tamamlaması bekleniyor.

BIST 100 endeksi ise dün günü yüzde 5.3 bankacılık endeksi yüzde 7.85 düşüşle tamamladı.

Piyasalarda 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimde ekonomi politikalarında köklü değişim getirecek bir sonucun gerçekleşip gerçeklemeyeceği izleniyor.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Döviz piyasasında arz ve talebi TCMB'nin aldığı önlemler belirlediği için piyasada son aylarda keskin hareketler görülmüyor. TL geçen yılın tamamında, büyük bölümü yılın ilk yarısında olmak üzere dolar karşısında yüzde 29.6 değer yitirdi. Dolar/TL bu sabah 08.54'te 18.8120/18.8140 seviyesinde.

TCMB son iki haftada bankaların, kurumların yurtdışında tuttuğu dövizleri Türkiye'ye getirmeleri halinde ek destekler getirdi. Düzenlemeler döviz talebinin artmasına engel olarak mevcut stabil döviz politikasını desteklemek için kullanılıyor.

TL mevduat faizleri kampanyalarla yüzde 30'u aşarken, dövizden dönen kur korumalı mevduat faizinde yüzde 12'den yaşanacak artışın ne kadar olacağı piyasada bir süredir takip ediliyor.

EURO NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 20,7340 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 20.7360 lira olarak belirlendi.

Dün Euro'nun satış fiyatı ise 20.5180 lira olmuştu.

EURO DOLAR PARİTESİNDE SINIRLI DÜŞÜŞ

Güne 1,0988 ile başlayan Euro/dolar paritesi saat 09:22 itibarıyla yüzde 0,27 artışla 1,1018'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0852, en yüksek 1,1001 seviyelerini gören Euro/dolar, günü 1,0990 seviyesinde kapattı. Euro/dolar, 06.01.2023 tarihinde 1,0483 ile son bir ayın en düşük, 02.02.2023 tarihinde ise 1,1033 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Haftanın kalanında ise piyasalarda yarın açıklanacak TÜİK enflasyon verileri takip edilecek. İTO verilerine İstanbul'da perakende fiyatlar ocakta aylık yüzde 5.94, yıllık yüzde 79.68 arttı.

Reuters anketi TÜFE'nin Ocak'ta TÜFE'nin aylık yüzde 3.8 artacağını, yıllık yüzde 53.5'e gerileyeceğini gösteriyor.