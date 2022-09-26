Euro'da dalgalı seyir hakim: Euro ne kadar oldu ? (26 eylül 2022)
Eylül ayında ekonomik aktivitenin daha da yavaşlama sinyalleri vermesinin ardından Euro bölgesinin durgunluğa girme ihtimali daha da yükseldi. Euro'da gün içinde 17. 90'ı gördü.
Euro Bölgesi'nde imalat sektörü Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin neden olduğu enerji maliyetlerindeki artıştan olumsuz etkilendi. Hizmet sektörü de tüketici talebindeki azalmayla zayıfladı.
S&P Global'in verilerine göre Euro bölgesi öncü imalat PMI Endeksi Eylül'de 49,6'dan 48,5'e geriledi. Beklenti 48,8'di. Hizmet PMI 49,8'den 48,8'a geriledi. Beklenti 49,1'di.
Gün içerisinde en yüksek 17.90'ı bulan Euro 17,82 seviyesinde işlem görüyor.
Yatırımcılar bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği kabine toplantısı takip edilecek.
EYLÜL AYI REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ BEKLENİYOR
Veri gündeminde eylül ayı reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım yer alıyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un yeni nesil ihracat desteklerine ilişkin açıklamaları da izlenecek.
Erdoğan'ın Cuma günü Rusya ile mutabakatlar, ekonomi genel durum, borsa, yaptırım ve Mir konularını görüştüğü toplantı ardından ilgili konularda bir adım gelip gelmeyeceği de piyasada takip edilecek.
Rus Mir banka kartları, bazı bankaların kullanımlarını askıya almasına rağmen işlemeye devam ediyor. Mir, Türkiye'ye gelen Rus turistler tarafından yaygın olarak kullanılıyor.
RUSYA'NIN MİR ÖDEME SİSTEMİNİ KULLANMAYA DEVAM EDİYOR
Reuters'da cuma günü yayımlanan bir habere göre, kamu bankalarının Rusya'nın Mir ödeme sistemini kullanmaya devam etmesi ancak Batı'ya karşı daha şeffaf olacakları ve sistemin Moskova'ya yönelik yaptırımlarını delmek için kullanılmadığı konusunda güvence sağlamaları bekleniyor.
NATO üyesi olan Türkiye, Moskova ve Kiev arasında bir denge tutturma çabası kapsamında hem Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini eleştirerek Ukrayna'ya silah yardımı yapıyor, hem de Rusya'ya yönelik yaptırımlara karşı çıkarak Rusya ile ticari, turistik ve yatırım ilişkilerini sürdürüyor. Ancak Ukrayna'nın Rus işgaline karşı son haftalardaki askeri başarılarına Moskova'nın seferberlik ile cevap vermesiyle savaşın daha da tırmanacağından endişe duyuluyor.
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