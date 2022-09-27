Euro'da enflasyon etkisi: Euro ne kadar oldu? (27 Eylül 2022)

27 Eylül 2022 Salı, 09:35

Dün açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyon görünümüne ilişkin risklerin enerji tedarikinde kesintiler olma ihtimali nedeniyle yukarı yönlü olduğunu belirterek, gelecekteki politika kararlarının verilere bağlı olacağını bildirdi.

Gün içi en yüksek 17.89'u bulan Euro/TLparitesi 17.88 ile dalgalı seyir halinde.



Bu gelişmelerle dün Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlenirken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,46 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 ve İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 0,67 yükseldi.

JAPONYA MERKEZ BANKASI BAŞKANI: KURDAKİ MÜDAHALELERİN PARA POLİTİKALARIYLA UYUMLU



Asya tarafında Japonya, daha önce planlanmamış bir tahvil alım programı açıklarken, Çin'de sanayi karları yüzde 2,1 düşüş kaydetti. Dolar karşısında 24 yılın en düşük seviyelerinde hareket etmeye devam eden Japon yenine ilişkin yetkililerin açıklamaları da devam ederken, Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, kurdaki müdahalelerin para politikalarıyla uyumlu olduğunu söyledi.

Öte yandan Çin Merkez Bankası piyasaların nakit ihtiyaçlarını karşılamak için kısa vadeli likidite desteğine devam etti.

Bu gelişmelerle Asya genelinde de yeni günün karışık başlaması dikkati çekerken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 yükseldi, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 geriledi.