Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,92 azalışla 3.251,31 puana geriledi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 30,30 puan değer kaybetti.
Cuma günü 3.281,61 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2,58 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 3.279,03 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.232,49, en yüksek ise 3.309,95 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,25 ve sanayi endeksi yüzde 0,17 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,06 ve hizmetler endeksi yüzde 0,39 yükseldi.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 47'si yükseldi, 50'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, SASA Polyester, Vestel Elektronik, Hektaş ve ASELSAN oldu.
ALTININ ONSU 1.640 DOLAR SEVİYESİNDE
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 0,9650, sterlin/dolar paritesi 1,0690 ve dolar/yen paritesi 144 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 18,4500 liradan, avro 17,7880 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 1.640 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,4 azalışla 84,6 dolardan işlem görüyor.
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