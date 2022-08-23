Euro/dolar paritesi 20 yılın en düşük seviyesini gördü
Euro'nun dolar karşısında 20 yılın en düşük seviyesine gelmesi sonrasında dikkatler bu hareketin nereye kadar derinleşebileceğine çevrildi. Euro'nun dolar karşısında 2002’den bu yana en zayıf seviyeye inmesi sonrası bazı yatırım bankaları bu düşüşün başlangıç olduğunu belirtiyor.
Küresel piyasa aktörleri son hareketin ardından euro/dolarda yeni öngörülerini açıkladı.
Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Morgan Stanley, Fed’in parasal sıkılaşmada daha şahin bir yol izleyeceğini belirtti ve Euro'nun 0,97 dolara kadar gerileyerek 2000’lerin başından bu yana en düşük seviyeye ineceğini öngördü.
EURO DAHA DÜŞÜK SEVİYEYE GERİLEYEBİLİR
Nomura ise eylül sonuna kadar Euro'nun 0,975 dolara gerileyeceğini tahmin etti. Japonya merkezli yatırım bankasına göre eylül sonrası enerji arzına yönelik risklerin artması sonucu Euro 0,95 veya daha da düşük bir seviyeye gerileyebilir.
ING ise Euro'nun zayıflaması sürecinde bazı ülkelerin Euro cinsi rezervlerini azaltabileceğini vurgulayarak para biriminde zayıflama öngördü.
"ASYA ÜLKELERİ EURO SATABİLİR"
Asya ülkelerinin para birimlerini korumak için Dövize müdahale etmeleri sonucu rezervlerinde dengesizlik yaşadığını belirten ING Küresel Piyasalar Başkanı Chris Turner, bu ülkelerin rezervlerindeki ağırlıkları dengelemek için Euro satabileceğine dikkat çekti.
Fed’in Avrupa Merkez Bankası’na göre daha hızlı faiz artırması sonrası Euro bu yıl dolara karşı yüzde 13’e yakın değer kaybetti.
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