Euro/dolar paritesinde en son tahminler

cumhuriyet.com.tr
26 Ağustos 2022 Cuma, 07:00
<p>Euro'nun dolar karşısında 20 yılın en düşük seviyesine gelmesi sonrasında dikkatler bu hareketin nereye kadar derinleşebileceğine çevrildi.</p> <p><strong>İşte Euro/dolar paritesine ilişkin son tahminler...</strong></p>

Euro'nun dolar karşısında 20 yılın en düşük seviyesine gelmesi sonrasında dikkatler bu hareketin nereye kadar derinleşebileceğine çevrildi.

İşte Euro/dolar paritesine ilişkin son tahminler...

<p><strong>Wells Fargo </strong></p> <p><em>2023 1. Çeyrek tahmini:</em> 0,97</p> <p><em>2023 2. Çeyrek tahmini:</em> 0,98</p> <p><em>2022 3. Çeyrek tahmini:</em> 0,98</p> <p><em>2022 4. Çeyrek tahmini:</em> 0,96</p>

Wells Fargo 

2023 1. Çeyrek tahmini: 0,97

2023 2. Çeyrek tahmini: 0,98

2022 3. Çeyrek tahmini: 0,98

2022 4. Çeyrek tahmini: 0,96

<p><strong>JPMorgan Chase</strong></p> <p><em>2023 1. Çeyrek tahmini</em>:0,98</p> <p><em>2023 2. Çeyrek tahmini:</em>1,02</p> <p><em>2022 3. Çeyrek tahmini:</em> 0,97</p> <p><em>2022 4. Çeyrek tahmini:</em>0,95</p>

JPMorgan Chase

2023 1. Çeyrek tahmini:0,98

2023 2. Çeyrek tahmini:1,02

2022 3. Çeyrek tahmini: 0,97

2022 4. Çeyrek tahmini:0,95

<p><strong>Commonwealth Bank of Australia</strong></p> <p><em>2023 1. Çeyrek tahmini:</em>0,99</p> <p><em>2023 2. Çeyrek tahmini:</em>0,98</p> <p><em>2022 3. Çeyrek tahmini:</em> 1,03</p> <p><em>2022 4. Çeyrek tahmini:</em>1,01</p>

Commonwealth Bank of Australia

2023 1. Çeyrek tahmini:0,99

2023 2. Çeyrek tahmini:0,98

2022 3. Çeyrek tahmini: 1,03

2022 4. Çeyrek tahmini:1,01

<p><strong>Swedbank</strong></p> <p><em>2023 1. Çeyrek tahmini:</em>1,02</p> <p><em>2023 2. Çeyrek tahmini</em>:1,07</p> <p><em>2022 3. Çeyrek tahmini:</em> 1</p> <p><em>2022 4. Çeyrek tahmini:</em>0,99</p>

Swedbank

2023 1. Çeyrek tahmini:1,02

2023 2. Çeyrek tahmini:1,07

2022 3. Çeyrek tahmini: 1

2022 4. Çeyrek tahmini:0,99

<p><strong>ABN Amro</strong></p> <p><em>2023 1. Çeyrek tahmini:</em>1,02</p> <p><em>2023 2. Çeyrek tahmini:</em>1,05</p> <p><em>2022 3. Çeyrek tahmini:</em> 1,02</p> <p><em>2022 4. Çeyrek tahmini:</em> 1</p>

ABN Amro

2023 1. Çeyrek tahmini:1,02

2023 2. Çeyrek tahmini:1,05

2022 3. Çeyrek tahmini: 1,02

2022 4. Çeyrek tahmini: 1

<p><strong>Skandinaviska Enskilda Banken</strong></p> <p><em>2023 1. Çeyrek tahmini:</em>1,07</p> <p><em>2023 2. Çeyrek tahmini</em>:1,11</p> <p><em>2022 3. Çeyrek tahmini:</em> 1</p> <p><em>2022 4. Çeyrek tahmini:</em>1,04</p>

Skandinaviska Enskilda Banken

2023 1. Çeyrek tahmini:1,07

2023 2. Çeyrek tahmini:1,11

2022 3. Çeyrek tahmini: 1

2022 4. Çeyrek tahmini:1,04

<p><strong>Westpac Banking</strong></p> <p><em>2023 1. Çeyrek tahmini</em>:1,11</p> <p><em>2023 2. Çeyrek tahmini</em>:1,13</p> <p><em>2022 3. Çeyrek tahmini:</em> 1,05</p> <p><em>2022 4. Çeyrek tahmini:</em>1,09</p>

Westpac Banking

2023 1. Çeyrek tahmini:1,11

2023 2. Çeyrek tahmini:1,13

2022 3. Çeyrek tahmini: 1,05

2022 4. Çeyrek tahmini:1,09

Euro/dolar euro dolar

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