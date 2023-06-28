Euro'nun patronundan faiz artışına devam mesajı

Yayınlanma: 28.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 28.06.2023 - 07:00

MB Başkanı Christine Lagarde salı günü Portekiz'in Sintra kentinde, Merkez Bankası’nın para politikası hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yakın gelecekte AMB’nin tepe faiz oranlarına ulaşıldığını tam bir güvenle açıklamanın pek olası olmadığını belirten Lagarde, “Görünümde önemli bir değişiklik olmadığı sürece, Temmuz ayında faiz artırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Lagarde ayrıca, faiz oranlarının gerektiği kadar mevcut seviyelerde kalacaklarını “açıkça belirtmek” istediğini söyledi.

Euro bölgesinde enflasyon birincil endişe kaynağı olmaya devam ederken, pazartesi günü açıklanan rakamlar, Almanya'nın iş görünümünde beklenmedik şekilde büyük bir düşüş gösterdi. Öte yandan, geçen haftaki veriler 20 ülkeden oluşan Euro bölgesindeki faaliyetin haziran ayında neredeyse durduğuna işaret etmişti.

AMB FAİZLERİ 25 BAZ PUAN ARTIRDI

Avrupa Merkez Bankası (AMB), 15 Haziran tarihinde beklentiler doğrultusunda faizleri 25 baz puan artırarak 3,50’ye çekti.

Böylece banka yüksek enflasyonla mücadele kapsamında faiz artış döngüsüne 8. toplantıda da devam etti.

Karar metninde faiz artırımlarının bitmediği mesajını veren AMB, 2023 için enflasyon tahminini yükseltirken büyüme tahminini ise düşürdü.