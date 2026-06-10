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Memur ve işçi emeklisi arasındaki fark kapanıyor mu? İşte kulislerdeki 'refah payı' hesabı

Memur ve işçi emeklisi arasındaki fark kapanıyor mu? İşte kulislerdeki 'refah payı' hesabı

10.06.2026 14:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Memur ve işçi emeklisi arasındaki fark kapanıyor mu? İşte kulislerdeki 'refah payı' hesabı

Yıllık enflasyonun tırmanışını sürdürmesiyle alım gücü eriyen milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayındaki zam oranlarına çevrildi. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri arasında oluşan makası kapatmak adına kulislerde "refah payı" formülleri konuşulurken, en düşük emekli aylığının artırılması için de haziran ayı enflasyon verilerinin ardından Meclis'te yasal düzenleme yapılması bekleniyor.
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Temmuz ayında yapılacak maaş zamları öncesinde emekliler ve memur emeklileri, açıklanacak yeni oranlara odaklandı. Emekliler ile memur emeklileri arasındaki zam farkını azaltmaya yönelik olası "refah payı" düzenlemesinin, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verilerinin ardından gerçekleştirilecek toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.

Ocak ayında en düşük emekli aylığının 20 bin TL'ye yükseltilmesinin ardından, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarıyla birlikte ilave bir artış yapılıp yapılmayacağı da netlik kazanacak. Böyle bir artışın hayata geçirilmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR

En düşük emekli aylığında artış yapılabilmesi için TBMM'de yeni bir kanuni düzenlemenin kabul edilmesi gerekiyor.

Son düzenlemeyle en düşük emekli aylığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 1 Ocak 2026 itibarıyla 20 bin TL olarak belirlenmişti.

Temmuz ayında uygulanabilecek olası artış için ise 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte ortaya çıkacak ilk 6 aylık enflasyon oranı beklenecek.

ZAM ORANLARINDA FARKLILIK BULUNUYOR

AKP'li yetkililer, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerine uygulanan zam oranlarının farklı olduğuna dikkat çekti.

Yetkililer, en düşük emekli aylığında yapılacak artışlarda genellikle memur emeklilerine uygulanan zam oranının referans alındığını belirtirken, hangi kesimdeki artış oranı daha yüksek olursa o oranın esas alınabileceğini ifade etti.

REFAH PAYI KARARI ENFLASYON SONRASI VERİLECEK

En düşük emekli aylığına "refah payı" eklenip eklenmeyeceği konusu ise TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı enflasyon verilerinin ardından yapılacak toplantıda değerlendirilecek.

Konuya ilişkin nihai kararın, enflasyon verilerinin ortaya koyacağı tablo doğrultusunda verilmesi bekleniyor.

5 AYLIK ZAM ORANI YÜZDE 16,6'YA ULAŞTI

TÜİK'in Mayıs 2026 enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı 5 aylık dönemde kümülatif olarak yüzde 16,6 seviyesine ulaştı.

Memur ve memur emeklileri için ise 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında 2026 yılının ilk yarısında yüzde 11 zam öngörülüyor. Bu oranın üzerinde gerçekleşen enflasyon farkı da maaşlara ayrıca yansıtılıyor.

Mevcut verilere göre memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı dahil oluşan toplam zam oranı yüzde 12,4 düzeyinde bulunuyor.

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