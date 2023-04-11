14 Mayıs seçimlerinde hangi partiler milletvekili adayı çıkardı? Oy pusulasında hangi partiler olacak? Seçime kaç ittifak katılacak?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne, 36 siyasi partinin katılma yeterliliğine sahip olduğunu tespit etti. Peki bu partilerden kaçı seçime girecek?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne, 36 siyasi partinin katılma yeterliliğine sahip olduğunu tespit etti, bunlardan 26'sı milletvekili geçici aday listelerini dün YSK'ye sundu. YSK'ye, dün geçici aday listesini sunmayan veya en az 41 seçim çevresiyle ilgili liste vermeyen partiler oy pusulasından çıkarılacak. Kurul, partilerin dün sundukları geçici aday listelerini incelemeye başladı. İncelemelerin ardından siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikleri 14 Nisan Cuma gününe kadar tamamlamaları gerekiyor, bu sürecin ardından oy pusulalarına son şekli verilecek.
14 MAYIS SEÇİMLERİNE HANGİ PARTİLER GİRİYOR?
Adalet Birlik Partisi
Adalet Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi
Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi, Genç Parti
Güç Birliği Partisi
Hak ve Özgürlükler Partisi
Halkın Kurtuluşu Partisi
İYİ Parti
Memleket Partisi,
Millet Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Milli Yol Partisi
Sol Parti
Türkiye İşçi Partisi
Türkiye Komünist Hareketi
Türkiye Komünist Partisi
Vatan Partisi
Yeniden Refah Partisi
Yenilik Partisi
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
Zafer Partisi
Milletvekili aday listesi vermeyen ve oy pusulasına yazılmayacak DSP, HÜDA PAR, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek, DP, EMEP ve HDP'nin eklenmesiyle toplam 21 siyasi parti, 5 ayrı ittifak altında yarışacak.
SEÇİMDE KAÇ İTTİFAK YARIŞCAK?
Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime girme kararı aldı.
Cumhur İttifakı
AKP MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Ancak Cumhur İttifakı'na destek veren DSP ve HÜDA PAR'ın adayları, seçimde AK Parti listelerinde yer aldı. Bu iki parti oy pusulasında bulunmayacak.
Millet İttifakı
"Millet İttifakı"nı, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Demokrat Parti oluşturdu.
İttifak içindeki Demokrat Parti, DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisinin milletvekili adayları, CHP listelerinde yer buldu. Bu nedenle 4 parti YSK'ya geçici milletvekili aday listesi sunmadı.
Milletvekili aday listesi vermeyenlerin oy pusulasından çıkarılacak olması nedeniyle, Millet İttifakı içinde yalnızca CHP ve İYİ Partinin logoları yer alacak.
Emek ve Özgürlük İttifakı
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emek Partisi (EMEP) de "Emek ve Özgürlük İttifakı" adıyla seçime katılma kararını içeren protokolü YSK'ye sunmuştu. Ancak 1 Nisan tarihli dilekçesiyle EMEP ittifaktan çekilme kararı aldı. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bundan sonra Yeşil Sol Parti ile TİP arasında devam etmesine karar verildi.
Anayasa Mahkemesinde açılan kapatılması istemli davada süreç devam eden HDP de Yeşil Sol Parti listelerinden seçime gireceğini açıkladı. YSK'ya bu kapsamda dilekçe veren HDP, oy pusulasında yer almayacak. Seçime yine bu ittifak çatısında Yeşil Sol Parti listelerinden girme kararı alan EMEP de pusuladan çıkarıldı.
Ata ittifakı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'ün imzalarını taşıyan ve "Ata" adı verilen ittifaka ilişkin protokol ile bu protokolün milletvekili aday listeleri de YSK'ye ayrı ayrı teslim edildi.
Sosyalist Güç Birliği İttifakı
"Sosyalist Güç Birliği İttifakı" adı altında seçime girme kararı alan Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi ve Sol Parti de listelerini ayrı ayrı YSK'ya sundu.
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