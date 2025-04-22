Eylemler bir haftadır sürüyor: İşçiler, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan maaş bekliyor!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na ait ATR Yapı’da maaş ve tazminatlarını alamayan işçiler, bir haftadır eylemlerini sürdürüyor. Polis müdahalesine rağmen eylemlerini sürdüren işçiler, alacaklarını tahsil edene kadar binanın önünden ayrılmayacaklarını belirtti.

Eylemler bir haftadır sürüyor: İşçiler, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan maaş bekliyor!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.04.2025 - 19:36

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na ait ATR Yapı’da maaş ve tazminatlarını alamayan işçiler, İstanbul Pendik’teki şirket binası önünde direnişlerini sürdürüyor. 

ATR Yapı’nın Sakarya Şehir Hastanesi şantiyesinde çalışan işçiler, iki aydır maaşlarını ve ihbar tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle şirketin İstanbul Pendik’teki genel merkezi önünde başlattıkları eylemi bir haftadır sürdürüyor. 

Polis müdahalesine rağmen eylemlerini sürdüren işçiler, alacaklarını tahsil edene kadar binanın önünden ayrılmayacaklarını belirtti. 

İşçiler, bina girişini tamamen kapatarak eylemlerine devam etti. 

İşçiler, “Hakkımızı alana kadar buradayız” diyerek protestolarını alkışlar ve baretlerini yere vurarak sürdürdü.

Söz konusu eyleme bugün üniversite öğrencilerinden de destek geldi. 


Etiketler: #İbrahim Hacıosmanoğlu #İnşaat İş Sendikası

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