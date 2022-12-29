EYT nedeniyle işverenle çalışan arasında hangi uyuşmazlıklar çıkabilir? Avukat Hasan Erdem açıkladı!

29 Aralık 2022 Perşembe, 14:46

İstanbul Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Hasan Erdem Bloomberg HT’ye EYT ile işveren ve çalışan arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar hakkında değerlendirmede bulundu.

Erdem, işverenlerin ciddi bir maddi yük altında kalmasından dolayı ödeme konusunda yaşanacak uyuşmazlık olabileceğini ve emekli olmasına rağmen çalışmaya devam etmek isteyen çalışanlarda tekrar iş sözleşmesi kurulmasında sıkıntılar yaşanabileceğini söyledi.

Erdem’in konuşmasında öne çıkanlar şöyle oldu:

"Bugüne kadar EYT’liler yani yaş şartı dışında sigorta primi ödeme gün sayısı dolduran çalışanlar, SGK’dan yazı alarak işverene müracaat edip kıdem tazminatlarını talep edebiliyorlardı ve böyle bir ödeme söz konusu olabiliyordu. Ancak bu durumda olan çalışanlar sigortadan emeklilik maaşı almadıkları için bu tarz ayrımlar çok cazip değildi. Uygulamada çok sık karşımıza çıkmıyordu. ‘Mevcudiyeti var mıydı?’ vardı, ‘Nerede kullanıyordu?’ kıdem tazminatı almak veya farklı bir iş yerine çalışmak için kullanılan bir sistem. Şimdi EYT’de yaş şartı kaldırılması ile kişiler emekli olacaktır. Emekli olduklarında emekli maaşına hak kazanacaklar, bu nedenle ciddi oranda kuruma müracaat söz konusu olacaktır."

“ÖDEME KONUSUNDA UYUŞMAZLIKLAR ÇIKABİLİR”

EYT nedeniyle işverenle çalışan arasında çıkabilecek uyuşmazlık konusunda da bilgi veren Erdem, şunları söyledi:

"Çalışanların iş sözleşmesinin feshi gündeme gelecek, bu durumda bu çalışanlar hem tazminat talebinde bulunacak kıdem tazminatı da işverenler açısından ciddi bir maddi yük oluşturacak ve toplu emeklilikler birtakım maddi sıkıntılara sebep olacak. Bu da ödeme problemleri getirecek, bunların bir kısmı belki yargıya intikal edecek bir kısmı da taksitle ödemek isteyecek çalışanların taksit istememesi gibi uyuşmazlıklar meydana gelebilir.

Diğer taraftan, çok ciddi oranda vasıflı personelin de iş hayatından çekilmesi söz konusu olacak çalışanlardan hem emekli olayım hem de çalışmaya devam edeyim talepleri de gelecek. Burada karşımıza çıkacak yeniden iş ilişkisinin kurulması söz konusu olacak. İşverenin veya çalışanın iş sözleşmesine yeni şartları gündeme getirmesi olacak."