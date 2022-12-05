EYT son durum: EYT şartları kimler, prim gün sayısı ve yaş şartı açıklandı

05 Aralık 2022 Pazartesi, 10:27

Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olan milyonlarca kişi EYT’li sayılıyor. Uzun yılldır haklarını elde etmek için mücadele eden EYT’lileri ilgilendiren açıklamalar geldi.

EYT SON DURUM

Bakan Bilgin emekliliğe hak kazanılacak olan tarihi açıklayan Bilgin, “EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Öyle bir şey yok” dedi.

5 PUAN FORMÜLÜ

Emekli olanların işe devam etmesi durumunda, normal çalışanlara göre primlerinin 5 puan yükseldiğini ve işverenlerin EYT düzenlemesinin hayata geçmesi sonrasında, bu farkın kaldırılmasını istediğini vurgulayan, Bilgin, “Buna çözüm olarak işveren emekli olan kişiyi çalıştırıyorsa devlete normal çalışandan daha fazla prim ödüyor. Oradaki primi aşağı çekerek eşit seviyeye getireceğiz. Yani işverene sen EYT'li olan bu çalışanını atma, çalıştır. Biz sana sosyal güvenlik destek primi vereceğiz” dedi.

EYT'lilerin kıdem tazminatı konusuyla ilgili de Bakan Bilgin, “Bu konuda da Hükümetin bazı formülleri var” dedi. Bilgin, şu ifadeleri kullandı;

“Öncelikle bu büyük bir sorun değil. Çünkü işveren kıdem tazminatını vergiden düşüyor. Ayrıca kıdem tazminatı ödemesini işveren işçisiyle kendi arasında anlaşarak taksitlendirebilir.”

EYT İÇİN TARİH VERDİ

AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Akbaşoğlu, “EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız” dedi.

EYT’Lİ KAÇ KİŞİ VAR?

Bakan Bilgin, ilk etapta emeklilik hakkı kazanacak kişi sayısını 1.5 milyondan 2 milyona revize etti. Yeni emeklilerin evine en az 109 milyar lira aylık girecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin çıkması halinde emekliliğe hak kazanacak kişi sayısının yeni yılda 2 milyona ulaşabileceğini söyledi. Bilgin’in bu açıklamasıyla maliyet hesapları sil baştan değişti.

Yapılan hesaplamalara göre, yasa çıkar çıkmaz 1.5 milyon yerine 2 milyon kişinin emekliye ayrılması halinde bugün 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesiyle SGK’nın EYT’den kurtulanlara ödeyeceği emekli aylığı 5.2 milyardan 7 milyar liraya, yıllık ödeme de 63 milyar liradan 84 milyar liraya çıkacak. Ancak yeni yıldan itibaren memur ve emekli aylıklarıyla birlikte en düşük emekli aylığına da zam yapılması kaçınılmaz görünüyor. Normalde işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine geçmiş 6 ayda gerçekleşen enflasyon kadar zam yapılıyor. Enflasyondaki artış seyri, Temmuz-Aralık 2022 döneminde yüzde 17 civarında bir TÜFE’nin oluşacağını işaret ediyor. Gerçek hayat pahalılığının hem çok daha yüksek olması, hem seçim yılı olması hem de iktidarın yeni yılda yüksek bir zam açıklayacağına ilişkin açıklamalar zammın yüzde 30-50 aralığına yükseltilebileceğini gösteriyor.