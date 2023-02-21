EYT'de hesaplar değişti! EYT'de takvim nasıl işleyecek?

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 07:00

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin bu hafta yasalaşması bekleniyordu, ancak Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından milli yas ve afet bölgeleri için OHAL ilan edildi. TBMM'nin çalışmalarına önce 21 Şubat'a ardından da 28 Şubat'a kadar ara verildi.

EYT'de yasal düzenleme 2 Şubat tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçerek Genel Kurulu onayına kalmıştı. Düzenlemenin Genel Kurul'dan geçmesiyle şubatın ilk yarısında Resmi Gazete’de yayınlanması ve başvuruların alınması öngörülüyordu.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından, hak kazananlar ister e-Devletten ister bizzat sosyal güvenlik kurumları veya çalışan memurlar kendi kurumlarına müracaat ederek emekli olmak için başvurabileceklerdi.

2 Şubat tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen teklife göre, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.

PRİM GÜNÜ ŞARTI ARANACAK

Düzenlemeye göre EYT’de kademeli prim günü aranacak. 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar yaş dışındaki koşulları yerine getirerek emekli olabilecekler.

Düzenlemeye göre, SSK’lılar 4447 Sayılı Kanun ile getirilen kademeli prim gününe tabi olacaklar. Kademeli prim günü 5 binden başlayarak 5 bin 975 güne kadar çıkacak. 5 bin prim gün sayısı ile emekli olunamayacak. Çünkü işçilerin prim gün sayısı (1995-99 arası girişliler için) 5 bin 750-5 bin 975 gün arasında değişiyor.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sigortalıları için kadınlarda 7 bin 200, erkekler ise 9 bin gün prim gün şartı var.

5 puan destek

Komisyondan geçen teklife göre, ilk kez yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 10 gün içinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak.

2,2 MİLYON KİŞİ EMEKLİ OLACAK

Düzenlemeyle ilk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek.

Şubat’ta başvurulması halinde ilk maaşların Mart ayında alınması öngörülüyordu. Maaş bağlanan EYT'linin bayram ikramiyesi alacağı da belirtilmişti.

Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler, il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

GÖZLER KRİTİK TARİHTE

Son olarak düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçerek Meclis Genel Kurulu onayına kalmıştı. Onay işleminin tamamlanmasıyla Resmi Gazete’de yayınlanacak ve başvurular alınacak. EYT çalışmaları için gözler kritik tarihe çevrildi.

MECLİS, 28 ŞUBAT'TA AÇILACAK

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen ancak asrın felaketi olarak kabul edilen Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem nedeniyle EYT kanun teklifi TBMM’de oylanamadı.

TBMM çalışmalarına siyasi partilerin mutabakatı ile 28 Şubat'a kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığı açıklandı.

İLK MAAŞ İÇİN YENİ TARİH

EYT’nin normalde şubat ayı içinde yasalaştırılarak,yurttaşların ilk maaşlarını mart ayında alması planlanmıştı. Ancak, deprem felaketinin olması nedeniyle Meclis çalışmalarına ara verilmesinin ardından gözler EYT’lilerin maaşlarını ne zaman alacağına çevrildi. Hürriyet’e konuşan AKP kurmayları, “Normalde mart ayında alınacağını ancak deprem nedeniyle süreç sekteye uğradı” dedi ve “EYT ertelenmez, çıkacak o kesin. Nisan için bir çare düşünülür martta geri ödemeli olmaz, nisana kalmış olur. Martta Genel Kurul’a geleceğini değerlendiriyoruz” açıklamasını yaptı.