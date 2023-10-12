EYT'liler de ikramiyeden yararlanacak mı? Maaşı bağlanmayan EYT'liler de ikramiye alabilecek mi?

Yayınlanma: 12.10.2023 - 09:31

Güncelleme: 12.10.2023 - 09:32

Milyonlarca emeklinin nefesini tutarak beklediği Kabine toplantısından zam değil ikramiye kararı çıktı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliye 5 bin lira ikramiye verileceğini duyurdu. Ancak ikramiyenin çalışan emekliye verilmemesi kararlaştırıldı.

Peki EYT'liler de ikramiyeden yararlanacak mı? Milliyet'e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram merak edilenleri yanıtladı.

EMEKLİYE ARA ZAM YAPILACAK MI?

İkramiye kararı ardından emeklilere ara zam ihtimalininin ortadan kalktığını belirten Bayram, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine toplantısı sonrasında 5 bin TL’lik ikramiye müjdesi verildi. İkramiye tek seferlik bir ikramiye, maaş zammı ya da seyyanen maaş tarzında olacak bir düzenleme değil. Emekliye 5 bin TL ikramiye düzenlemesi sonrasında ara zam ihtimali ortadan kalkmış durumda. Şu anda emeklilerin üzerindeki enflasyonist baskıyı almak için tek seferlik 5 bin TL’lik ikramiye verildi."

Erdoğan emekli maaşına zam için ise yılbaşını işaret ederek "Yılbaşında emeklilerimizin durumunu yeniden gözden geçireceğiz" demişti.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Muhammet Bayram, 5 bin TL'lik ikramiyeden çalışmayan tüm emeklilerin faydalanacağını söyleyerek, "5 bin TL’lik ikramiyeden tüm çalışmayan emekliler faydalanabilecek. SSK, Bağkur ve memur emeklileri faydalanabilecek. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler varsa yani kendileri için Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (SGDP) yatırılıyorsa bu kişiler 5 bin TL’lik ikramiyeden yararlanamayacak" dedi.

MAAŞI BAĞLANMAYAN EYT’LİLER DE İKRAMİYE ALACAK MI?

Ekonomist Muhammet Bayram milyonların merakla beklediği "EYT'liler de emekli ikramiyesi alabilecek mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"EYT’liler de ikramiyeden yararlanacak. Burada kanuna göre EYT’ye başvurmuş ancak hala kendilerine aylık bağlanmayanlara da ikramiye verilecek. Bu kişilere geriye dönük bir ödeme yapılacak. Bu kapsamda olan EYT’lilerin bunu takip etmesi gerekiyor.

EYT kapsamında olsun ya da normal emeklilik kapsamında olsun dilekçeyi verdiği ayı takip eden aydan itibaren emekli maaşı almaya hak kazanılıyor. Bu kapsamda EYT’liler eğer kendilerine maaş bağlanmadıysa hem Ramazan Bayramı hem Kurban Bayramı hem de 5 bin TL’lik ikramiyeyi alabilecek."