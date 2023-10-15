Fabrikanın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 15.10.2023 - 14:22

Güncelleme: 15.10.2023 - 14:22

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 yıldır bir firmada çalışan evli ve 1 çocuk babası Mustafa Armanarlı, dün, ek iş için Ayazkent Mahallesi’nde bulunan bir çırçır fabrikasının çatısında çalıştığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düştü.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Armanarlı, ambulans ile kaldırıldığı Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan işçinin cenazesinin, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bergama ilçesi Göçbeyli Mahallesi’nde defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.