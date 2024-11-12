Faizde lider, enflasyonda ikinciyiz

Yayınlanma: 12.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.11.2024 - 10:25

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, IMF tahminlerinden yola çıkarak dünyadaki enflasyon oranlarını tablolaştırıyor. Verilere göre, dünyada enflasyon ortalaması yüzde 5, gelişmiş ülkelerde yüzde 2.2. Avro bölgesinde yüzde 2. Gelişmekte olan ülkelerde yüzde 7. Türkiye’de ise IMF tahminine göre yüzde 43. TÜİK tarafından açıklanan son veriye göre ise yüzde 48.58. Tabloya göre, enflasyonda Türkiye’nin üzerinde tek bir ülke var. O da yüzde 139.7 ile Arjantin. Türkiye yüksek enflasyonda dünyada ikinci sırada yer alıyor. Türkiye’ye en yakın ülke ise Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna. Bu ülkede bile enflasyon oranı yüzde 9. Onun ardından yüzde 7.4 ile yine savaş halindeki Rusya geliyor. ABD’de oran yüzde 2.3, Japonya’da yüzde 1.8, ekonomide zor günler geçiren Almanya’da bile yüzde 2. Fransa’da yüzde 1.5, İngiltere’de yüzde 2.5, Yunanistan’da yüzde 2.8, İtalya’da yüzde 2.1, İspanya’da yüzde 1.9, Macaristan’da yüzde 4.1, Endonezya’da yüzde 2.3, Meksika’da yüzde 4.5, Çin’de yüzde 1, Hindistan’da yüzde 4.2, ekonomisi kötü durumdaki Brezilya’da yüzde 4.3, Portekiz’de yüzde 2.2, Şili’de yüzde 4.5, Romanya’da yüzde 4.2, Polanya’da yüzde 5.1, Kolombiya’da yüzde 5.7, Güney Afrika’da yüzde 3.9, Çek Cumhuriyeti’nde yüzde 2.5, Malezya’da yüzde 2.8.

FAİZDE ZİRVEDEYİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sık sık faize karşı olduğunu dile getiriyor. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da, “İnşallah faizle birlikte enflasyon da düşecek. Bundan hiç endişeniz olmasın. Benim ekonomideki mantığım bu. Bir ekonomist olarak aldığım, öğrendiğim bilgi bu” demişti. Erdoğan’ın uçakta bu açıklamaları yaptığı gün Merkez Bankası’nın enflasyon tahminlerini yükseltmesi ise çelişki oluşturdu. Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın tablolarına göre, Türkiye uygulanan politika faizinde de açık ara lider. Türkiye’de uzun bir süredir politika faizi yüzde 50. Buna karşın ABD’de yüzde 4.75, Avro Bölgesi’nde yüzde 3.40, İngiltere’de yüzde 4.75, Güney Kore’de yüzde 3.25, Brezilya’da yüzde 11.75, Rusya’da yüzde 21, Hindistan’da 6.50, Polonya’da yüzde 5.75, Güney Afrika’da yüzde 8.