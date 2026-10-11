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Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Ekim FED faiz kararı ne olacak, faizler düşecek mi?

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Ekim FED faiz kararı ne olacak, faizler düşecek mi?

11.10.2026 11:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Ekim FED faiz kararı ne olacak, faizler düşecek mi?

Küresel piyasaların gözü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ekim ayı faiz kararına çevrildi. Dolar, altın ve borsa piyasalarını yakından ilgilendiren karar öncesinde yatırımcılar, “Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, faizler düşecek mi?” sorularına yanıt arıyor.

ABD Merkez Bankası Fed’in 2026 yılı ekim ayı faiz kararı, küresel piyasaların gündeminde yer alıyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Ekim FED faiz kararı ne olacak, faizler düşecek mi?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası’nın 2026 yılı FOMC takvimine göre ekim ayı toplantısı 27-28 Ekim 2026 tarihlerinde yapılacak. Faiz kararı toplantının ikinci günü olan 28 Ekim Çarşamba günü açıklanacak.

Fed’in faiz kararını Türkiye saatiyle 21.00’de açıklaması bekleniyor.

FED FAİZİ DÜŞÜRECEK Mİ, SABİT Mİ TUTACAK?

Ekim toplantısında Fed’in faiz oranlarında nasıl bir değişiklik yapacağı henüz kesinleşmiş değil. Fed’in kararında özellikle enflasyonun seyri, istihdam piyasası ve ekonomik aktiviteye ilişkin güncel veriler belirleyici olacak.

Fed’in faiz kararlarına ilişkin piyasa beklentileri, toplantı tarihi yaklaştıkça Fed fonları vadeli kontratları üzerinden takip ediliyor. CME FedWatch, bu kontrat fiyatlamalarını kullanarak FOMC toplantılarında gerçekleşebilecek faiz değişikliklerine ilişkin olasılıkları gösteriyor.

SON FED FAİZ KARARI NE OLDU?

Fed, 16 Eylül 2026 tarihli FOMC toplantısında federal fon oranı hedef aralığını 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 seviyesine yükseltti. Fed karar metninde ekonomik aktivitenin sağlam bir hızda genişlediği, işsizlik oranının fazla değişmediği ve enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi.

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