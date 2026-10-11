2026-2027 eğitim öğretim yılında ara tatil ve yarıyıl tatili tarihleri, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Ders temposuna kısa bir mola vermek ve tatil planlarını önceden yapmak isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan çalışma takvimine odaklandı. Peki, Ara tatil ne zaman? 2026-2027 MEB ara tatil tarihleri

ARA TATİL NE ZAMAN?

Yeni eğitim döneminin ilk mola tarihi Kasım ayına denk geliyor. MEB takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayıp 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 13 Kasım Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla hafta sonları da dâhil olmak üzere toplam 9 günlük kesintisiz bir tatil sürecine girecek. Dersler 23 Kasım 2023 Pazartesi günü yeniden başlayacak.

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

Eğitim yılının ikinci ara tatili ise bahar döneminde uygulanacak. İkinci dönem ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayıp 12 Mart 2027 Cuma günü tamamlanacak. Öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonu günlerinin eklenmesiyle bu tatil de 9 gün sürecek. Öğrenciler 15 Mart 2027 Pazartesi günü sınıflarına dönecek.