Fed’den Mayıs’ta faiz artışı beklenmiyor

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 07:00

Traderların Fed’den faiz artış beklentileri azalırken haziran ayından itibaren faiz indirimi beklentileri de güçleniyor.

Tahminlerdeki değişiklik, bankacılık sektörüne yönelik endişelerle Merkez Bankaları’nın önceliğinin enflasyon değil, finansal istikrar olacağı beklentisiyle gerçekleşti.

Swap piyasalarında ABD Merkez Bankası’nın Mayıs’ta faizi değiştirmeyeceği beklentisi fiyatlanıyor. Haziran ayında da 25 baz puanlık faiz indirimi yüzde 100 olarak fiyatlanıyor. Yıl sonuna kadar ise toplam 100 baz puanın üzerinde faiz indirimi beklentisi var.

Fed bu haftaki toplantısında bankacılık krizine rağmen politika faizini 9. ay da artırmış ve 25 baz puan artışla yüzde 4,75-5 aralığına yükseltmişti. Banka artışların devam edeceği sinyalini vermişti.

Fed, 2023 sonuna ilişkin aralık ayında belirlenen yüzde 5.1'lik faiz beklentisi ise değiştirmemişti.