Fed'in enflasyonu dizginlemek için faiz artırımına gideceği öngörülüyor

28 Haziran 2022 Salı, 17:10

Williams, CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Bana kalırsa net bir şekilde 50 veya 75 baz puan değerlendirilecek. Şu an ile bir sonraki toplantı arasındaki verileri titizlikle takip edeceğiz. Faizleri arttırmak zorundayız" dedi.