Fed'in enflasyonu dizginlemek için faiz artırımına gideceği öngörülüyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) New York Başkanı John Williams, Fed'in enflasyonu dizginlemek için faiz oranını hızlı bir şekilde arttırması gerektiğini ve bir sonraki para politikası toplantısında muhtemelen 50 veya 75 baz puanlık artışın değerlendirileceğini açıkladı.

Reuters
28 Haziran 2022 Salı, 17:10
Fed'in enflasyonu dizginlemek için faiz artırımına gideceği öngörülüyor
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Williams, CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Bana kalırsa net bir şekilde 50 veya 75 baz puan değerlendirilecek. Şu an ile bir sonraki toplantı arasındaki verileri titizlikle takip edeceğiz. Faizleri arttırmak zorundayız" dedi.


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