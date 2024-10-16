Fernas Madencilik işçileri eylemlerine devam ediyor: Açlık grevi üçüncü gününde!

Yayınlanma: 16.10.2024 - 17:53

Güncelleme: 16.10.2024 - 17:53

AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'na ait olan Fernas Madencilik’te çalışan işçi Eyüp Can, "Ben 301 işçinin hayatını kaybettiği madenden çıkmış bir adam olarak, 301 kişiyi toprağa gömmüş bir insan olarak o zaman hakların ne olduğunu bilmiyordum. Şimdi haklarımı öğrendim, o zaman o 301 kişiyi kurtaramadım şu an 301 kişi için gerekirse öleceğim burada, o insanlara bunu yaşatmayacağım" dedi.

Kurtuluş Parkı'nda oturma eylemi gerçekleştiren işçiler, açlık grevinin ikinci gününde gözaltına alındı. İfadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılan işçiler, Çankaya Konur Sokak'tan yeniden Kurtuluş Parkı'na yürüyüş yaptı. Eyüp Can, kızıyla birlikte basın açıklaması yaparak, durumlarını anlattı.

Daha önce Soma'daki maden ocağında da çalıştığını söyleyen Can, kızının üniversite masraflarını karşılamak için madende çalıştığını belirterek, "52 günden beri haklı davamızda Ferhat Nasıroğlu’na ulaşmaya çalışıyoruz ama bir türlü de uılaşamıyoruz çünkü zırhla kaplanmış. Belki Cumhurbaşkanı tarafından belki milletvekili olduğundan dolayı... Burada milletvekillerimiz de var gerçi, polis onlara karşı konuşabiliyor ama bir de gitsinler Ferhat Nasıroğlu ile konuşmaya çalışsınlar" diye konuştu.

"ÇOCUĞUMU OKUTABİLMEK İÇİN GİRDİM"

Can, "Şirketine çocuğumu okutabilmek için girdim. Oraya ölmek için girmedim. İş sağlığı güvenliği önlemleri neden alınmıyor? 301 arkadaşımızı kaybettik, başka arkadaşları da kaybetmek istemiyoruz" dedi.

İşçi, milletvekilleriyle yaptıkları görüşmelerde herkesin kendilerine haklı olduklarını söylediğini, ancak Ferhat Nasıroğlu’nun dinlemediğini ifade etti. Ayrıca, "Metan gazı gelme riski var. 21 yıldır madende çalışıyorum, ama amirlerim bana cihaz vermiyorlar. Gel şu işçileri bir dinle" diyerek durumu dile getirdi.