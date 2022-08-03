Ferrari'ye güçlü bilanço sağlayan modeller

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 07:00

Ferrari NV, ikinci çeyrek satışlarının Çin ve ABD’de beklentilerin üstünde gelmesi sonrası 2022 için görünümünü iyileştirdi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, İtalyan otomotiv devinden yapılan açıklamada, daha önce 1,7 milyar Euro olan Ferrari’nin faiz, vergi, yıpranma payı ve amortisman payı gibi faktörler dahil edilmeden gelir beklentileri 1,73 milyar Euro olarak yukarı yönlü revize edildi.

Geniş kapsamlı elektrikli araç üretimine geçiş sürecinde olan Ferrari, Kuzey İtalya’daki tarihi fabrikasını batarya ile çalışan arabalar için bir merkez haline getirme kararı aldı. Bu dönüşüm, yanmalı motorlar alanında bayrak taşıyıcı olarak kabul edilen firmaların bile geleceğin elektrikli araçlarda olduğunu kabullenmesi açısından önem taşıyor.

Şirketten yapılan açıklamada elektrikli ve hibrit araç geliştirmek için 4,4 milyar Euro yatırım planlandığı ve 2026 yılına dek araç portföyünün yüzde 60’ını bu araçlardan oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

Ferrari eylül ayında geleneksel alçak ve iki kapılı spor araçlarından kayda değer derecede farklı olan SUV aracı Purosangue’yi eylül ayında tanıtmayı planlıyor.