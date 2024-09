Fersan En iyi İşverenler Listesi'nde...

Yayınlanma: 19.09.2024 - 17:07

Güncelleme: 19.09.2024 - 17:07

Türkiye’nin lider sirke üreticisi Fersan, analizleri güçlü bir metodolojiye ve onaylanmış çalışan geri bildirimlerine dayanan tek ulusal tanıma programı olan Great Place to Work 2024 Türkiye Üretim ve İmalat Sektörü kategorisinde, “Harika İş Yeri” seçildi. “Great Place To Work Türkiye Best Workplaces in Manufacturing and Production 2024 (Üretim ve İmalat Sektörü) En İyi İşverenler” listesine 5. sıradan giren Fersan ayrıca Great Place To Work Ege'nin En İyi İşverenleri 2024 listesinde de 3. sırada yer aldı.

1978’den beri üretim faaliyetleri gösteren Fersan Avrupa Birliği, ABD, Türk Cumhuriyetleri, Arap ülkeleri, Avustralya, Rusya, Japonya, İsrail, gibi 40’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Araştırmaları dünya çapında 100 milyonu aşkın çalışan bağlılığı anketinden derlenen verilerle desteklenen Great Place to Work, her yıl dünyanın en büyük iş yeri mükemmelliği çalışmasını yürütüyor. Çalışanları ile güçlü ilişkiler kurarak insanı merkeze alan yönetim anlayışını benimseyen Fersan, aldığı bu ödülle çalışanlarına sağladıkları iyi iş ortamını onaylamış oldu.

'İŞ-YAŞAM DENGESİ ÖN PLANDA'

Türkiye’de ilk kez satışa sunulan Develey sosların şirket içi lansmanı için bir araya gelen Fersan çalışanları, bu anlamlı ödül ve başarıları da aynı etkinlikte kutladı.

Fersan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürhan Güven konuyla ilgili olarak şu görüşleri dile getirdi:

“İşbirliği ve dayanışma ortamı içinde çalışanlarımızın iş-yaşam dengesini ön planda tutuyor, onların hayatlarına dokunarak yarattığımız mutlu çalışma ortamıyla tüm başarılarımızı birlikte kutluyoruz. Söz konusu yaklaşımımızın hem çalışanlarımız hem de bağımsız kuruluşlar tarafından takdir edilmesi ise bizim için en büyük ödül konumunda. Great Place to Work kapsamında bu kıymetli konumlandırmalara layık görüldüğümüz için son derece mutlu ve gururluyuz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum.”