Fiat Yapı Kredi işbirliği ile şubat kampanyası başladı: O modelde 200 bin TL için sıfır faizli...

Fiat, Yapı Kredi Bankası ile yapılan işbirliği ile sunduğu şubat ayına özel kampanyada 200 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizle kredi fırsatı sunuyor.

AA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 12:36
Fiat Yapı Kredi işbirliği ile şubat kampanyası başladı: O modelde 200 bin TL için sıfır faizli...
Abone Ol google-news

Fiat'ın tamamen elektrikli modeli 500e, şubat ayında yüzde 0 faizli finansman fırsatıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, retro ve aynı zamanda çekici güncel tasarımı, teknolojik özellikleri ve keyifli sürüş dinamikleriyle öne çıkan Fiat'ın 500e modelinde, bu ay kampanya fırsatı bulunuyor.

Göz Atın
BMW 4 Serisi makyajlandı: Motor seçenekleri kasa tipleri ve fiyatları...

BMW 4 Serisi makyajlandı: Motor seçenekleri kasa tipleri ve fiyatları...
Honda Motosiklet 500 bine göz kırptı: Dokuzuncu kez pazar lideri oldu...

Honda Motosiklet 500 bine göz kırptı: Dokuzuncu kez pazar lideri oldu...

 Fiat, modern teknolojiyi estetik tasarımla birleştiren 500e modeliyle, hareket dolu bir yaşam tarzını benimseyenler için düzenlediği kampanyasında, 200 bin TL'ye kadar 12 ay vade ile yüzde 0 faiz fırsatı sunuyor. Yapı Kredi Bankası'yla gerçekleştirilen işbirliğiyle, Fiat 500e sahip olmak isteyenler için cazip finansman seçenekleri bulunuyor. Kampanya kapsamında müşteriler, kredi avantajları yerine evde şarj kolaylığı sağlayan "AC 7,4 kW duvar tipi şarj istasyonu" veya "mod-2 şarj kablosu" gibi değerli hediyeleri de tercih edebiliyor.

Avrupa'nın en çok tercih edilen elektrikli otomobillerinden biri olan FIAT 500e, yüzde yüz elektrikli sürüş keyfini ikonik tasarımla buluşturuyor. Dikkat çekici pek çok özelliğiyle sürücüsüne konfor sağlayan 500e, iç mekanın özgün, şık tasarımının yanı sıra bilgi-eğlence ve ses sistemleriyle yolculukları çok daha keyifli bir hale dönüştürüyor. Sınıfının en teknolojik otomobili  Fiat 500e, yüzde 100 çevre dostu yolculuk deneyimini, ikinci seviye otonom sürüş destek sitemleriyle bütünleştiriyor.


otomobil haberleri Elektrikli otomobil haberleri sıfır araç kampanya haberleri fiat 500e haberleri

İlgili Haberler

Yan koltuktan araba kullanmak artık mümkün: Patent alındı! Direksiyon ve pedallar...

Yan koltuktan araba kullanmak artık mümkün: Patent alındı! Direksiyon ve pedallar...
Ford Transit Custom artık yarışçıları da çağırıyor! Bu minibüs beklediğinizden çok daha hızlı....

Ford Transit Custom artık yarışçıları da çağırıyor! Bu minibüs beklediğinizden çok daha hızlı....
Fiyatına kimse inanamayacak! 4 kapılı elektrikli model adım adım geliyor...

Fiyatına kimse inanamayacak! 4 kapılı elektrikli model adım adım geliyor...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan, Danıştay ve AYM'yi hedef aldı: 'Hazmedemiyorum'

Erdoğan, Danıştay ve AYM'yi hedef aldı: 'Hazmedemiyorum'
Husiler Kızıldeniz’de İngiliz Petrol Gemisine Saldırdı: Gerginlik Artıyor

Husiler Kızıldeniz’de İngiliz Petrol Gemisine Saldırdı: Gerginlik Artıyor
Meteoroloji açıkladı: 17 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 17 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Milli güreşçimiz Nesrin Baş Avrupa Şampiyonu oldu!

Milli güreşçimiz Nesrin Baş Avrupa Şampiyonu oldu!
İstanbulkart bakiye yükleme işlem ücretlerinde değişiklik

İstanbulkart bakiye yükleme işlem ücretlerinde değişiklik
Marmara denizi açıklarında 6 mürettebatıyla birlikte batan gemi hakkında yeni gelişme!

Marmara denizi açıklarında 6 mürettebatıyla birlikte batan gemi hakkında yeni gelişme!
Rus muhalif Navalni hayatını kaybetti!

Rus muhalif Navalni hayatını kaybetti!
Yetiştirme yurdunda büyüdü… Kurduğu kulüple yüzlerce sporcu yetiştirdi

Yetiştirme yurdunda büyüdü… Kurduğu kulüple yüzlerce sporcu yetiştirdi