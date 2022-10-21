Fibabanka’dan yeni nesil ödeme aracı: Alışgidiş

21 Ekim 2022 Cuma, 13:37

Fibabanka, nakit ve kredi kartı ödemelerine alternatif olarak yeni nesil ödeme imkânı sunan ‘Şimdi Al, Sonra Öde'nin Türkiye'de adını ‘Alışgidiş' ile koydu.

Alışgidiş; tüketicilere kredi kartsız, kart limiti kullanmadan, bankaya gitmeden 15 sektörde, 55 kurumsal marka ile 11 bin 400 mağaza ve 100’den fazla e-ticaret platformunda anında kredi imkânı sunuyor.

TÜRKİYE’NİN KREDİLİ SATIŞ AĞI: “ALIŞGİDİŞ”

Fibabanka’nın gücünü ve güvenini arkasına alarak yola çıkan ve Türkiye’nin kredili satış ağı olan Alışgidiş; dijitalleşmeyle ezberlerin bozulduğu finans dünyasında ‘Şimdi Al Sonra Öde’nin Türkiye’deki karşılığı oluyor.

Alışgidiş, Fibabanka müşterisi olsun olmasın herkese, kredi kartsız, kart limitsiz, bankaya gitmeden kolay ve anında kredi imkânı ile peşin fiyatına 0 faizli ödeme alternatifleri, 36 aya varan vade seçenekleriyle 55 markada, 11 bin 400 mağaza ve 100’ün üzerinde e-ticaret platformunda ‘Şimdi Al Sonra Öde’ finansman modeli sunuyor.

Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, “Fibabanka olarak, 2017 yılı itibarıyla, dijital banka olma stratejimizle kendimize bir yol çizerek teknolojiye yaptığımız yatırımları hızlandırarak yükselttik. Amacımız, bankacılık lisansı olan bir teknoloji şirketi haline gelmek. Rotamız geleceğin bankacılığı... Güçlü hissedar yapımız, çevik bilgi teknolojileri ve veri analizi organizasyonumuz, uçtan uca dijital tasarlanmış ürün ve hizmetlerimiz, ekosistem ve platform bankacılığındaki öncü ve lider rolümüzden aldığımız güç ile bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Alışveriş kredisi uygulamasını sektöre kazandırarak büyük perakende markalarına hem mağaza hem de e-ticaret alışverişleri için kredi kartı dışında bir seçenek olabileceğini gösterdiklerini belirten Ömer Mert; “Ekosistem ve platform bankacılığımız ile sektördeki en geniş kredili satış noktasına ulaştık. Fibabanka müşterisi olsun olmasın herkes, kredi kartı limiti ve taksidi ile sınırlı kalmadan, Fibabanka'nın hızlı ve kolay uçtan uca dijital süreci ile yüksek tutarlar ve uzun vadelerde ödeme esnekliğine anında sahip olabiliyor. Bugün, dijitalleşmenin kredi kartı ekosisteminde ezberleri bozduğu, dünyada BNPL (Buy Now, Pay Later) - Şimdi Al Sonra Öde - olarak bilinen tüketici finansman yönteminin Türkiye’deki en büyük uygulayıcısı ve oyuncusu olarak, ‘Şimdi Al, Sonra Öde’nin Türkiye’de hayata geçişine hep birlikte tanıklık ediyoruz: ‘Alışgidiş’… Hepimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Fibabanka Ekosistem ve Platform Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ertürk, konuyla ilgili şöyle dedi:

“Özellikle teknolojide yaşanan hızlı değişimin sonucu olarak dijitalleşmenin bireylerden kurum ve devletlere kadar uzanan yelpazede yaygınlaşması dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteriyor. Tüketiciler bugün hizmeti bulundukları yere, parmaklarının ucuna getirmenizi istiyor. Bu beklentilerin en başında, aynı platform üzerinden işlemlerin kartsız, bankaya gitmeden ve daha uygun taksitlerle yapılması geliyor. Biz de Fibabanka olarak, ekosistem ve platform bankacılığından başlayıp servis modeli bankacılığı ile daha da güçlenen yaklaşımımız ile müşterilerimize günlük alışverişlerini yaptıkları kanallar üzerinden, başta finansman olmak üzere ihtiyaç duydukları bankacılık hizmetlerini erişilebilir ve kolay bir şekilde sunmayı amaçlıyoruz. Bunun başlama vuruşunu ise Vatan Bilgisayar’da cep telefonu alışverişlerinde yaparak sektörde bir ilke imza atmıştık. Bugün ise sektörünün öncü markalarıyla yaptığımız iş ortaklıkları ile yeni nesil bir ödeme sistemi inşa ettik. Şimdi bu sistemi ‘Alışgidiş’ markamız ile kurumsallaştırarak Türkiye’de ‘Şimdi Al Sonra Öde’ kavramının liderliğini üstleniyoruz. Hedefimiz, 3 yıl içinde 25 bin Alışgidiş noktasına ve 10 milyon tüketiciye ulaşarak 175 milyar TL finansman sağlamak.”