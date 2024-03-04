Finans dışı kesim net döviz pozisyon açığı aralıkta arttı

Yayınlanma: 04.03.2024 - 15:14

Güncelleme: 04.03.2024 - 15:14

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, Aralık 2023 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Kasım 2023 verilerine göre varlıklar 888 milyon ABD doları azalırken, yükümlülükler 1 milyar 985 milyon ABD doları arttı. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 83 milyar 137 milyon ABD doları olarak gerçekleşti ve Kasım 2023 dönemine göre 2 milyar 873 milyon ABD doları arttı.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Aralık 2023 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 708 milyon ABD doları ve 443 milyon ABD doları artarken, yurt içi bankalardaki mevduat ve menkul kıymetler sırasıyla 1.959 milyon ABD doları ve 80 milyon ABD doları azalmış ve sonuç olarak varlıklar 888 milyon ABD doları azalmıştır. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 1.386 milyon ABD doları ve 848 milyon ABD doları artarken yurt içinden sağlanan nakdi krediler 249 milyon ABD doları azalmış ve buna bağlı olarak yükümlülükler 1.985 milyon ABD doları artmıştır.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Aralık 2023 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Kasım 2023 dönemine göre 527 milyon ABD doları azalırken, uzun vadeli olanlar 277 milyon ABD doları artmıştır. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1.361 milyon ABD doları azalırken, uzun vadeli krediler 3.595 milyon ABD doları artmıştır.

Aralık 2023 döneminde kısa vadeli varlıklar 150.833 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 90.294 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 60.539 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek Kasım 2023 dönemine göre 557 milyon ABD doları artmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 35 düzeyindedir.