Renault 2023 finansal sonuçlarını açıkladı:'Hiç olmadığı kadar güçlü temellerimiz var'

Renault Grup 2023 yıl sonu finansal rapor sonuçlarını açıkladı. Renault Grup Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo: "Daha önce hiç olmadığı kadar güçlü temellerimiz var ve bununla da yetinmeyeceğiz" dedi.

AA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 17:34
Renault 2023 finansal sonuçlarını açıkladı:'Hiç olmadığı kadar güçlü temellerimiz var'
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında Avrupa'da en çok satan otomobiller sıralamasında Renault Grup’un 2 aracı ilk 3'te yer alırken Renault markası 5. sıradan 2. sıraya yükseldi.

Renault Grup 2023 yılında tüm mali tablolarda güçlü iyileşme gerçekleştirdi.

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2023 yılının ilk yarısındaki cirosu 52,4 milyar avro ile 2022'ye göre yüzde 13 artış ve sabit döviz kurları dikkate alındığında yüzde 17 artış gösterdi.

'BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ SAYIDA ARAÇ LANSMANI YAPACAĞIZ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Grup Üst Yöneticisi (CEO) Luca de Meo, Renault Grup'un rekor sonuçlar açıkladığını kaydetti.

Muazzam bir ekip çalışmasının sonucu olan bu rakamların Renaulution stratejisinin başarısını yansıttığını belirten Meo, ''Daha önce hiç olmadığı kadar güçlü temellerimiz var ve bununla da yetinmeyeceğiz. 2024 yılında, bir yandan mali yapımızı optimize etmeye devam ederken, bir yandan da Renault Grup’un yenilenme sürecinin bir sonucu olarak benzeri görülmemiş sayıda araç lansmanı yapacağız'' ifadelerini kullandı.

Meo, elektrikli araç (EV) ve yazılım stratejilerini hızlandırdıkların, grubun dönüşümüne inanılmaz bir hızla öncülük ettiklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

''Esneklik ve yüksek performans sağlayan organizasyon yapımız, zorlu bir pazarda bize büyük bir güç veriyor. Bu başarılardan dolayı takımlara teşekkür ediyorum. Hep birlikte, çok daha verimli ve yüksek performanslı, tüm paydaşlar için değer yaratan yeni bir Renault Grup ortaya koyuyoruz.''


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