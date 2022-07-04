Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı
Net Döviz Pozisyonu Açığı 105.042 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve mart 2022 dönemine göre 6.246 milyon ABD doları azalmıştır.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart 2022 dönemi finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıkladı.
Buna göre, mart 2022 verilerine göre varlıklar 349 milyon ABD doları artarken, yükümlülükler 5.897 milyon ABD doları azalmıştır. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 105.042 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Mart 2022 dönemine göre 6.246 milyon ABD doları azalmıştır.
VARLIK DAĞILIMI AZALDI
Nisan 2022 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 756 milyon ABD doları azalırken, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 822 milyon ABD doları ve 282 milyon ABD doları artmış ve sonuç olarak varlıklar 349 milyon ABD doları artmıştır. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre ithalat borçları 1.524 milyon ABD doları artarken, yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 5.017 milyon ABD doları ve 2.404 milyon ABD doları azalmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 5.897 milyon ABD doları azalmıştır.
Nisan 2022 döneminde kısa vadeli varlıklar 143.548 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 82.973 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 60.575 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek mart 2022 dönemine göre 2.357 milyon ABD doları azalmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 31 düzeyindedir.
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