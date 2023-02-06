Finansal Kurumlar Birliği'nden depremden etkilenenler için tavsiye karar

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 15:42

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 15:42

Finansal Kurumlar Birliği'nden yapılan açıklamada, birlik çatısı altındaki sektörlerde faaliyet gösteren üye şirketlerle dayanışma içinde olunduğu ve bu zor süreçte bölge halkına ellerinden gelen tüm desteği sunmak için çalışmalarını sürdürdükleri vurgulandı.

Açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu eşgüdümünde, Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu'nun finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman sektörlerine yönelik tavsiye kararı aldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Deprem nedeniyle afetin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan ve ödeme güçlüğü çeken müşterilerin üyelerimize olan borçlarının geri ödenmesinde, ertelenmesinde veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi ve mücbir halin gerçekleştiği bölgelerde ikametgahı, işyeri adresi bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerin Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususlarında gerekli hassasiyetin gösterilmesi amacıyla üyelerimize tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir."