Finansal Kurumlar Birliği'nden depremden etkilenenler için tavsiye karar
Finansal Kurumlar Birliği, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremden etkilenen müşterilere borç ödeme ve finansman olanakları sağlanması gibi konularda gerekli kolaylıkların gösterilmesi için tavsiye kararı aldı.
Finansal Kurumlar Birliği'nden yapılan açıklamada, birlik çatısı altındaki sektörlerde faaliyet gösteren üye şirketlerle dayanışma içinde olunduğu ve bu zor süreçte bölge halkına ellerinden gelen tüm desteği sunmak için çalışmalarını sürdürdükleri vurgulandı.
Açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu eşgüdümünde, Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu'nun finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman sektörlerine yönelik tavsiye kararı aldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:
"Deprem nedeniyle afetin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan ve ödeme güçlüğü çeken müşterilerin üyelerimize olan borçlarının geri ödenmesinde, ertelenmesinde veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi ve mücbir halin gerçekleştiği bölgelerde ikametgahı, işyeri adresi bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerin Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususlarında gerekli hassasiyetin gösterilmesi amacıyla üyelerimize tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir."
En Çok Okunan Haberler
-
- Türk halkı canıyla cebelleşirken bunu unutmaz!
- Artçı depremler en az 2-3 yıl sürecek
- Gaziantep'ten tüyler ürperten haber
- 'Size bazı rakamlar açıklayacağım' diyerek duyurdu
- 'Olağanüstü bir durum yaşanıyor'
- KKTC’de 7 günlük ulusal yas ilan edildi
- Kahramanmaraş depreminde can kaybı 2 bin 921'e yükseldi
- Deprem bölgesinde Nebati'den tepki çeken sözler
- Yargı oyuncusu kötü haberi paylaştı
- Acı tablo giderek ağırlaşıyor