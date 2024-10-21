Deloitte açıkladı: Finansal kurumların aracılığı zorunlu hale geldi! 7 bin TL üstü tahsilat ve ödemelerde yeni düzenleme

Yayınlanma: 21.10.2024 - 11:46

Güncelleme: 21.10.2024 - 11:46

Muhasebe, denetim, vergi ve yönetim danışmanlığı hizmeti sunan Deloitte, 18 Ekim 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 572 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 7.000 TL’yi aşan tahsilat ve ödemelerin finansal kurumlar aracılığıyla gerçekleştirilmesinin zorunlu hale getirildiğini açıkladı. Yapılan bu düzenleme, mükellefiyeti olmayan kişileri de kapsamakta.

UYGULAMANIN GENEL ÇERÇEVESİ

Tevsik zorunluluğu kapsamında olan tüm tahsilat ve ödemelerin, aracı finansal kurumlar üzerinden yapılması gerekecektir. Mükellef olmayan kişiler, 7.000 TL’yi aşan işlemlerini bu yöntemle gerçekleştirmek zorundadır. Aksi takdirde, hem alıcı hem de satıcı ceza ile karşılaşacak. Ancak mükellef olmayanların kendi aralarındaki işlemler için tevsik zorunluluğu aranmayacak.

BANKA HESABI VEYA KREDİ KARTI OLMAYANLAR İÇİN İŞLEM

Banka hesabı veya kredi kartı bulunmayan kişilerin, tevsik zorunluluğuna uymak için bir banka aracılığıyla tahsilatı yapanın hesabına doğrudan ödeme yapmaları gerekecektir. Nakit ödeme doğrudan satıcıya yapılırsa, bu durum tevsik zorunluluğunu karşılamayacak.

YABANCILAR VE TÜRKİYE MUKİMİ OLMAYAN GERÇEK KİŞİLERLE YAPILAN İŞLEMLER

Yabancılarla gerçekleştirilen işlemlerde, düzenlenen faturalara bu kişilerin pasaport numaralarının eklenmesi zorunlu hale geldi. Nakit tahsil edilen tutarların, tevsik zorunluluğu çerçevesinde olanlar tarafından, tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlarca belgelerle tevsik edilmesi gerekmekte.

CEZAİ YAPTIRIMLAR

Zorunluluğa uymayanlar, her bir işlem için 5 bin TL'den az olmamak kaydıyla, işlem tutarının yüzde 10’u oranında özel usulsüzlük cezası ile karşılaşacak.