Fındık üreticisi ürününü kaldırıma serdi

03 Eylül 2022 Cumartesi, 07:00

Giresun'da, hasat edilen fındığı kurutma işlemleri devam ediyor. Üreticiler patoz işlemi ile yeşil kabuğundan ayrılan fındığı, satış öncesinde güneşte kurutmaya bırakıyor. Fındığı kurutmak için genellikle evlerin önündeki harman yerleri kullanılıyor.

Fındığı kurutacak uygun alanı bulunmayan üreticiler ise Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki kaldırımları kullanıyor. Bugünlerde kaldırımlarda tonlarca fındık serili.

'YETERLİ ALANIMIZ YOK'

Kayadibi Mahallesi'nde fındık bahçesi bulunan Burağan Topal, fındığı kurutabileceği yeterli alanı olmadığını söyledi. Fındığı her yıl Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki kaldırımlarda kuruttuğunu anlatan Topal, "Hasadımızı tamamladık. Şimdi de kurutma işlemimiz sürüyor. Bizim kurutma alanımız olmadığı için sahil kenarındaki kaldırımlardan faydalanıyoruz. Burada fındığımız daha hızlı kurumakta" dedi.

Topal, bu yıl mevsim şartlarının fındığı kurutmak için uygun olmasının memnuniyetini yaşadığını dile getirdi.

Üretici Hasan Yılmaz ise iki hafta süren meşakkatli ve yorucu hasat sürecinin ardından fındığı kurutmaya başladığını söyledi. Yılmaz, "Hava şartları güzel giderse bir kaç güne ürünümüzü harmandan kaldırırız. Böylelikle günlerdir devam eden hasat sürecimiz de sona ermiş olacak" diye konuştu. Merkeze bağlı Boztekke köyünde ikamet eden üretici Recep Apaydın da Çıtlakkale Mahallesi'nde fındık kurutma işlemine başladığını ifade etti.