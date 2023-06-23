Fırıncılar Federasyonu duyurdu: Ekmeğe yüzde 35 zam kapıda

Yayınlanma: 23.06.2023 - 12:34

Güncelleme: 23.06.2023 - 12:46

Buğdayda hasat döneminin gelmesine rağmen döviz kurundaki artış nedeniyle un ve ekmek fiyatlarının yeniden zamlanması bekleniyordu. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından Türk Lirası'nda değer kaybı yaşanması üzerine beklentiler gerçekleşti.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamada her ilde maliyet hesabı yaparak ekmeğe zam yapılacağını söyledi.

NTV'de yer alan habere göre Balcı, ekmek fiyatının 10 TL'ye çıktığı iddiasını ise yalanladı.

Balcı, açıklamasında "Ekmek fiyatının 10 TL’ye çıktığı iddiası doğru değil. Her ilde maliyet hesabı yapılıp ekmeğe zam yapılacak, oran yüzde 35.5’i geçmez" ifadelerini kullandı.

Açıklama, 210 gramlık bir ekmeğin 7,5 liradan satılacağı anlamına geliyor.

Öte yandan birçok ilde 3,5 ile 5 liradan alıcı bulan 210 gramlık ekmeğin fiyatına geçtiğimiz hafta Uşak, Konya, Kayseri ve Niğde'de zam uygulanmıştı.