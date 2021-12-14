Fırıncılar yılbaşını işaret etti: Ekmeğe yeni zam beklentisi

14 Aralık 2021 Salı, 14:09

Derinleşen hayat pahalılığıyla birlikte İstanbul'da Halk Ekmek büfeleri önünde uzun kuyruklar oluşurken fırınlar 2.5 liradan başlayan ekmek fiyatlarına yeni bir zam daha beklediklerini ifade ediyor.

İstanbul’daki fırınlarda 230 gram ekmek 2,5 liradan satılıyor. Bazı fırınlar fiyatları 3,5 liraya kadar yükseltti. Ekmeği 2,5 liradan satan fırınlar ise, yılbaşında zam bekliyor.







"ZARAR EDİYORUZ"

Ekmeği 2,5 liradan sattıklarını belirten fırıncı Yaşar Sandal, “Yılbaşında ekmeğe zam bekliyoruz. Bazı ilçelerde ekmek 3 lira olmuş durumda. Hatta 3,5 lira yapanlar bile oluyor. Bu fiyata satanlar zarar etmemek için satıyorlar. Şu anda ekmeği 2,5 liradan satıyoruz ancak zarar ediyoruz. Un fiyatlarında bir artış söz konusu, devletimizden bununla ilgili bir denetleme yapmasını bekliyoruz. Yılbaşında ekmeğin 3,5 lira olmasını bekliyoruz” dedi.



Ekmek fiyatlarının artmasından dolayı günlük satışlarda azalmalar yaşadıklarını belirten Sandal, “5 ay önce ekmek 2 lirayken, üç bin ekmek satıyordum. Şimdi ekmek 2,5 lira oldu, günde 2 bin ekmek yapıyorum” ifadelerini kullandı.



