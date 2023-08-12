Fiyatı artırmak için ev sahiplerinden yeni dava yöntemi: Dikkat, geriye dönük borç çıkabilir!

Yayınlanma: 12.08.2023 - 12:46

Güncelleme: 12.08.2023 - 12:46

Son dönemde adliyeler ev sahibi-kiracı davaları ile doldu, taştı. En çok tahliye ve kira tespit davaları açılıyor. Ancak son aylarda ev sahipleri daha çok "sözleşme uyarlama" davası açmaya başladı.

NTV'den Uğurcan Gökçen'in haberine göre, Avukat Umut Metin, sözleşme uyarlama davaları için "Kira uyarlama davaları aslında sözleşmenin kurulduğu aşamadan sonra yaşanan hadiselerle sözleşme bedelinde olağanüstü değişme olmasından kaynaklanan bir dava. Evet böyle mutabakata vardım doğru ama aradan geçen sürede ülke öyle bir değişti ki artık bu rakama katlanmamı bekleyemezsin şeklinde kurgulu bir dava" değerlendirmesinde bulundu.

5 YIL BEKLEME ŞARTI

Kira tespit davası için en az 5 yıl bekleme şartı var. Uyarlama davası için böyle bir durum yok. Sözleşmenin başladığı yıl bile açılabiliyor. O nedenle de şu an daha fazla tercih ediliyor.

Ev sahiplerinin genelde dava açmadan önce noterden taleplerini içeren bir ihtarname çektiğini söyleyen Metin, "Çünkü yüzde 25 düzenlemesi yapılması ve bunun ikinci yılda da devam etmesi mülk sahipleri ile kiracı arasındaki uyumu kaldırdı. Kiradaki rakam tartışması büyüdüğü için ek dava ihtiyacı doğdu" dedi.

DİKKAT, GERİYE DÖNÜK BORÇ ÇIKABİLİR!



Kira davaları 2-3 yıl kadar sürüyor. Eğer ev sahibi haklı bulunursa geriye dönük olarak toplu ödeme yapılıyor. Ama bunun için ev sahiplerinin dava açmadan önce ihtarname çekmesi ve kira artışı talep etmesi gerekiyor.