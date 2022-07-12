Ford yaklaşık 60 bin aracını geri çağırdı
Ford China Limited Şirketi, Çin pazarındaki 59.935 ithal aracı geri çağırmaya başladı.
Çin'in önde gelen kalite izleme kuruluşu olan Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi'nin yazılı açıklamasına göre, geri çağrılan araçlar arasında 12 Kasım 2012 ile 30 Eylül 2017 tarihleri arasında üretilen ithal explorer spor kullanımlı araçlar (SUV) yer alıyor.
Açıklamada, bazı araçların yoldaki tuza maruz kalması nedeniyle istavroz eksenli bilyalı mafsalının paslanarak tutukluk yapabileceği, bunun da arka süspansiyon içe-dışa dönüklük kolunun dışarı doğru olan kısmında çatlağa yol açabileceği belirtildi. Arka süspansiyon içe-dışa dönüklük arızasının, direksiyon kontrolünün kaybına neden olup kaza riskini artırabileceği ifade edildi.
Açıklamada, Ford'un riski gidermek için arızalı parçaları ücretsiz değiştireceği bildirildi.
Video Haberler
- 'İki ismi yakından tanıyan kişilerle konuştum'
- Tekme tokat birbirine girdiler
- '25 yıl yönetenin suçu yok mu?'
- Kar maskeli saldırgan, restoranı kurşunladı!
- Eminönü'nde 'vapur sırası' yoğunluğu
- Cemre Uçaryılmaz Metin son yolculuğuna uğurlandı
- 'Körfez savaşında bile böyle sıkıntı yaşamadık'
- 'Kadınların fotoğrafını çektiği' iddiasıyla darbedildi
- Eğitime nefret kustu
- Tekirdağ'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
En Çok Okunan Haberler
-
- Minibüste 'açık kapı' faciası: Yolcu hayatını kaybetti
- Ünlü iş insanı ve eşi yaşamını yitirdi
- Bakan Varank'a tepki
- AİHM'den Osman Kavala kararı
- Mahkeme o görüntüyü neden izlemedi?
- Erbakan’ın saklanan konuşması
- Yeni ayrıntılar ortaya çıktı
- Çok sayıda isim için harekete geçildi
- 6 elektrikli bisiklet çaldı, 7'ncisinde yakalandı
- Konya Valisi'nden tepki çeken 'yemek'