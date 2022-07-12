Ford yaklaşık 60 bin aracını geri çağırdı

12 Temmuz 2022 Salı, 00:00

Çin'in önde gelen kalite izleme kuruluşu olan Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi'nin yazılı açıklamasına göre, geri çağrılan araçlar arasında 12 Kasım 2012 ile 30 Eylül 2017 tarihleri arasında üretilen ithal explorer spor kullanımlı araçlar (SUV) yer alıyor.

Açıklamada, bazı araçların yoldaki tuza maruz kalması nedeniyle istavroz eksenli bilyalı mafsalının paslanarak tutukluk yapabileceği, bunun da arka süspansiyon içe-dışa dönüklük kolunun dışarı doğru olan kısmında çatlağa yol açabileceği belirtildi. Arka süspansiyon içe-dışa dönüklük arızasının, direksiyon kontrolünün kaybına neden olup kaza riskini artırabileceği ifade edildi.

Açıklamada, Ford'un riski gidermek için arızalı parçaları ücretsiz değiştireceği bildirildi.